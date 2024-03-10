Росія здійснила 346 хімічних атак в Україні з початку року, - посол

З початку 2024 року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти Сил оборони України, заборонених Конвенцією про хімічну зброю. Армія ворога збільшує обсяг і стрімко розширює територію для використання хімікатів.

Про це сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"У 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування - отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", - додав він.

Станом на 1 березня розслідуються 1060 випадків застосування хімікатів Росією та підтверджено 72 випадки застосування. Основним способом доставлення боєприпасів з хімічними речовинами є БПЛА, що скидають газові гранати типу К-51 (71%).

За словами Карасевича, станом на лютий 2024 року було зафіксовано 946 випадків надання медичної допомоги українським військовим через отруєння невідомою речовиною, що сталися в зонах бойових дій.

Він зауважив, що Україна вважає ці задокументовані випадки свідченням систематичного та грубого порушення конвенції армією РФ. Наразі українська влада активно збирає докази та надаватиме інформацію про хід розслідування Організації із заборони хімічної зброї та державам-учасницям.