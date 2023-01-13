Запеклі бої за Соледар та нові секретні документи у Байдена: новини за 12 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіянам не вдається прорвати нашу оборону. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Соледарі

У Соледарі Донецької області ведуться запеклі бої. При цьому російським окупантам не вдається прорвати оборону українських захисників та вийти в наш тил.

Речника Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що ворог зосередив на Соледарі головні зусилля. Так, за добу окупанти завдали 91 артилерійський удар по місту. Проте і наші ракетні війська та артилерія зосередили свої зусилля на тому, щоб максимально вибити противника. Так, артилерією та ракетами було знищено понад 100 росіян за цю добу.

"Ворог загалом на Бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої намагання штурмувати, але йому це не вдається, не вдається прорвати оборону та вийти нам в тил", - сказав Череватий.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначила, що найважчі бої наразі тривають в районі Соледара. Росіяни продовжують свої штурми, але зазнають значних втрат та не мають успіху.

У Байдена знову виявили секретні документи, - Білий дім

У будинку президента США Джо Байдена, який знаходиться у Вілмінгтоні, знайшли невелику кількість секретних документів.

"Під час перевірки юристи виявили серед особистих і політичних паперів невелику кількість додаткових документів адміністрації Обами (екс-президента США Барака Обами - ред.) та Байдена з секретними позначками. Всі ці документи, крім одного, були виявлені у складських приміщеннях у гаражі резиденції президента у Вілмінгтоні. Один документ, що складається з однієї сторінки, був виявлений серед складських матеріалів у сусідній кімнаті", - розповів спеціальний радник президента США Річард Заубер.

Він додав, що про це одразу проінформували Міністерство юстиції США та передали документи відомству.

Також Заубер розповів, що команда Байдена провела обшуки в будинку президента, що знаходиться в Рехобот-Біч, але там жодних секретних документів виявлено не було.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора Роберта Гура, щоб взяти на себе розслідування секретних документів, знайдених у будинку та колишньому приватному кабінеті президента Джо Байдена.

У Білому домі заявили, що секретні документи опинилися у Байдена помилково.

ЄС хоче схвалити 10-й пакет санкцій проти РФ до лютого, але є нюанс

Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.

В останні дні у Брюсселі набирає обертів робота над черговим пакетом санкцій проти Росії. Нові обмеження мають торкнутися й Білорусі. І про це у вівторок заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн.

"Ми тиснутимемо на Кремль санкціями стільки, скільки потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військовим шляхом підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран", - сказала вона.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось підтвердив, що робота над новим пакетом санкцій справді прискорилася.

За словами одного із дипломатів ЄС, причиною прискорення є майбутній саміт Україна-ЄС, а каталізатором - наближення річниці війни.

У зв'язку з тим, що прийняття санкцій у ЄС завжди потребує одностайності, деякі дипломати побоюються, що Угорщина може відстрочити запровадження нових обмежень, як це вже було в минулому.

"Угорці вже заявили, що не погодяться з деякими прізвищами у списках санкцій. Можна очікувати подальшої напруженості у відносинах з Будапештом", - зазначив представник ЄС.

У Британії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger, - ЗМІ

У Великобританії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger. Проте у військових колах вважають, що це кількість недостатня, щоб реально повпливати на ситуацію на фронті.

Колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт у коментарі виданню зазначив, що ця кількість є символічною, бо 12 танків навіть західного зразка не матимуть "реального значення" на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.

"Здавалося б, що 12 надто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, це мало б реальне значення", - сказав Даннатт.

За його словами, новітні танки та БМП дадуть українським силам можливість піти у контрнаступ та завдати Росії "рішучого удару, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів".

У Польщі готові тиснути на країни ЄС, щоб збільшити постачання Leopard Україні

Польща оголосила про передачу танків Leopard Україні, щоб "змусити інші країни зробити те саме". Це важливо для захисту України, оскільки інакше Польща може стати наступною мішенню російської агресії.

"Тому, що ми хочемо нав'язати певну поведінку. Якщо ми не захистимо незалежність України, ми станемо наступною мішенню. Про це треба сказати прямо", - сказав спікер уряду Польщі Петр Мюллер.

Він додав, що Литва, Латвія та Естонія також розуміють це, оскільки, як і Польща, перебувають на передовій.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

"Різниця в тому, що ми хочемо чинити тиск. Ситуація з ракетами Patriot це наочно показує", - підкреслив Мюллер.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн.