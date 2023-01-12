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Загроза наступу з Білорусі буде зберігатися наступного року: у Генштабі назвали причини

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Четвер 12 січня 2023 11:48
Загроза наступу з Білорусі буде зберігатися наступного року: у Генштабі назвали причини Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Потенційна загроза наступу Збройних сил Росії з території Білорусі буде зберігатися протягом наступного року. Це пов'язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі з метою проведення навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він повідомив, що на території Білорусі заплановано проведення спільного оперативного навчання Збройних сил РФ та Білорусі під назвою "Щит союза-2023".

При цьому замість навчання "Центр-2023" заплановано провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

Громов зазначив, що особливістю даних заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

"Виходячи з зазначеного, протягом наступного року потенційна загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі буде зберігатися. На даний час заходів з формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних з території Білорусі не спостерігається", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Міноборони Білорусі прозвітувало про так зване "нарощення" ППО спільно з росіянами.

При цьому у Держприкордонній службі зазначали, що Росія та Білорусь нагнітають ситуацію на кордоні, проте провокації в безпосередній близькості до держрубежу не фіксуються.

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