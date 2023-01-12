У Польщі готові тиснути на країни ЄС, щоб збільшити постачання Leopard Україні

Польща оголосила про передачу танків Leopard Україні, щоб "змусити інші країни зробити те саме". Це важливо для захисту України, оскільки інакше Польща може стати наступною мішенню російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера уряду Польщі Петра Мюллера в ефірі TVP .

"Тому, що ми хочемо нав'язати певну поведінку. Якщо ми не захистимо незалежність України, ми станемо наступною мішенню. Про це треба сказати прямо", - сказав він.

Він додав, що Литва, Латвія та Естонія також розуміють це, оскільки, як і Польща, перебувають на передовій.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

"Різниця в тому, що ми хочемо чинити тиск. Ситуація з ракетами Patriot це наочно показує", - підкреслив Мюллер.