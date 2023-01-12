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У Польщі готові тиснути на країни ЄС, щоб збільшити постачання Leopard Україні

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Україна, Четвер 12 січня 2023 15:54
У Польщі готові тиснути на країни ЄС, щоб збільшити постачання Leopard Україні Фото: у Польщі готові тиснути на країни ЄС, щоб збільшити поставки Leopard Україні (wikipedia)
Автор: Наталія Гурковська

Польща оголосила про передачу танків Leopard Україні, щоб "змусити інші країни зробити те саме". Це важливо для захисту України, оскільки інакше Польща може стати наступною мішенню російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера уряду Польщі Петра Мюллера в ефірі TVP.

"Тому, що ми хочемо нав'язати певну поведінку. Якщо ми не захистимо незалежність України, ми станемо наступною мішенню. Про це треба сказати прямо", - сказав він.

Він додав, що Литва, Латвія та Естонія також розуміють це, оскільки, як і Польща, перебувають на передовій.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

"Різниця в тому, що ми хочемо чинити тиск. Ситуація з ракетами Patriot це наочно показує", - підкреслив Мюллер.

Як повідомлялось, Польща готова передати Україні роту танків Leopard, але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче зробити це в рамках міжнародної коаліції.

Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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