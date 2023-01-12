Більше 400 окупантів та гвинтокрил: нові дані про втрати Росії в Україні
За даними на ранок четверга, 12 січня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 12.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 113 390 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 3094 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 6159 (+0) од,
- артилерійських систем - 2082 (+4) од,
- РСЗВ - 437 (+0) од,
- засобів ППО - 218 (+1) од,
- літаків - 285 (+0) од,
- гелікоптерів - 276 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+3),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+0) од,
- спеціальної техніки - 184 (+0).
Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 січня успішно відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
За даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.
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