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Більше 400 окупантів та гвинтокрил: нові дані про втрати Росії в Україні

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Україна, Четвер 12 січня 2023 08:42
Більше 400 окупантів та гвинтокрил: нові дані про втрати Росії в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 12 січня (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 12 січня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 12.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 113 390 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків - 3094 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 6159 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2082 (+4) од,
  • РСЗВ - 437 (+0) од,
  • засобів ППО - 218 (+1) од,
  • літаків - 285 (+0) од,
  • гелікоптерів - 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+3),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+0) од,
  • спеціальної техніки - 184 (+0).

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 січня успішно відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

За даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.

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