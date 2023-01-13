Ожесточенные бои за Соледар и новые секретные документы у Байдена: новости за 12 января

Война России против Украины: последние новости

Россиянам не удается прорвать нашу оборону. В ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

В Соледаре Донецкой области ведутся ожесточенные бои. При этом российским оккупантам не удается прорвать оборону украинских защитников и выйти в наш тыл.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что враг сосредоточил на Соледаре главные усилия. Так, за сутки оккупанты нанесли 91 артиллерийский удар по городу. Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить противника. Так, артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 россиян за эти сутки.

"Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринимать попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл", - сказал Череватый.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отметила, что самые тяжелые бои продолжаются в районе Соледара. Россияне продолжают свои штурмы, но терпят значительные потери и не имеют успеха.

У Байдена снова обнаружили секретные документы, - Белый дом

В доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне, обнаружили небольшое количество секретных документов.

"В ходе проверки юристы обнаружили среди личных и политических бумаг небольшое количество дополнительных документов администрации Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) и Байдена с секретными отметками. Все эти документы, кроме одного, были обнаружены в складских помещениях в гараже резиденции президента в Уилмингтоне. Один документ, состоящий из одной страницы, был обнаружен среди складских материалов в соседней комнате", - рассказал специальный советник президента США Ричард Заубер.

Он добавил, что об этом сразу же проинформировали Министерство юстиции США и передали документы ведомству.

Также Заубер рассказал, что команда Байдена провела обыски в доме президента, находящемся в Рехобот-Бич, но там никаких секретных документов обнаружено не было.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура, чтобы взять на себя расследование секретных документов, найденных в доме и бывшем частном кабинете президента Джо Байдена.

В Белом доме заявили, что секретные документы оказались у Байдена ошибочно.

ЕС хочет одобрить 10-й пакет санкций против РФ до февраля, но есть нюанс

Европейский союз ускоряет работу над 10-м пакетом санкций против России. Его хотят одобрить на саммит Украина-ЕС, запланированный на начало февраля. Однако Венгрия может отсрочить процесс.

В последние дни в Брюсселе набирает обороты работа над очередным пакетом санкций против России. Новые ограничения должны затронуть и Беларусь. И об этом во вторник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько нужно. Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала она.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось подтвердил, что работа над новым пакетом санкций действительно ускорилась.

По словам одного из дипломатов ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, а катализатором - приближение годовщины войны.

В связи с тем, что принятие санкций в ЕС всегда нуждается в единодушии, некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может отсрочить введение новых ограничений, как это уже было в прошлом.

"Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в списках санкций. Можно ожидать дальнейшую напряженность в отношениях с Будапештом", - отметил представитель ЕС.

В Британии обсуждают возможность передачи Украине 12 танков Challenger, - СМИ

В Великобритании обсуждается возможность передачи Украине 12 танков Challenger. Однако в военных кругах считают, что это количество недостаточно, чтобы реально повлиять на ситуацию на фронте.

Бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннатт в комментарии изданию отметил, что это количество символично, потому что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Он считает, что нужно передать Украине 50 танков.

"Казалось бы, что 12 слишком символично, и я предложил бы прислать 25 или 30, или даже 50, это имело бы реальное значение", - сказал Даннатт.

По его словам, новейшие танки и БМП дадут украинским силам возможность пойти в контрнаступление и нанести России "решительный удар, возможно, даже сломать моральный дух российских солдат".

В Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине

Польша объявила о передаче танков Leopard Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Это важно для защиты Украины, поскольку в противном случае Польша может стать следующей мишенью российской агрессии.

"Потому что мы хотим навязать определенное поведение. Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо", - сказал спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония тоже понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

"Разница в том, что мы хотим оказывать давление. Ситуация с ракетами Patriot это наглядно показывает", - подчеркнул Мюллер.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Польша может быть лоббистом и движущей силой в вопросе поставки оружия в Украину из других стран.