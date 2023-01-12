У Британії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger, - ЗМІ
У Великобританії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger. Проте у військових колах вважають, що це кількість недостатня, щоб реально повпливати на ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, в уряді Британії обговорюють можливість передачі українським військовим танків Challenger 2. Ймовірно, мова йде про 12 одиниць.
Колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт у коментарі виданню зазначив, що ця кількість є символічною, бо 12 танків навіть західного зразка не матимуть "реального значення" на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.
"Здавалося б, що 12 надто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, це мало б реальне значення", - сказав Даннатт.
За його словами, новітні танки та БМП дадуть українським силам можливість піти у контрнаступ та завдати Росії "рішучого удару, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що британський уряд обговорює передачу Україні танків Challenger 2, проте не повідомлялася точна кількість.
Також зазначимо, що вчора Польща заявила надати ЗСУ танки Leopard 2 та запропонувала створити коаліцію, аби збільшити танкову допомогу Україні.
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