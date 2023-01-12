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Росіянам не вдається прорвати нашу оборону. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Соледарі

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Четвер 12 січня 2023 16:26
Росіянам не вдається прорвати нашу оборону. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Соледарі Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Соледарі Донецької області ведуться запеклі бої. При цьому російським окупантам не вдається прорвати оборону українських захисників та вийти в наш тил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог зосередив на Соледарі головні зусилля. Так, за добу окупанти завдали 91 артилерійський удар по місту. Проте і наші ракетні війська та артилерія зосередили свої зусилля на тому, щоб максимально вибити противника. Так, артилерією та ракетами було знищено понад 100 росіян за цю добу.

"Ворог загалом на Бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої намагання штурмувати, але йому це не вдається, не вдається прорвати оборону та вийти нам в тил", - сказав Череватий.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що найважчі бої наразі тривають в районі Соледара. Росіяни продовжують свої штурми, але зазнають значних втрат та не мають успіху.

Зазначимо, що вчора російські пропагандисти заявили, що нібито бойовики ПВК "Вагнера" захопили Соледар та контролюють усю територію міста. На це Череватий відповів, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк. Так, битва за Соледар є важливою, оскільки перевага ворога на цьому плацдармі дасть йому змогу вийти на нові рубежі - Слов'янськ та Краматорськ.

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