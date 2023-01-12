У Байдена знову виявили секретні документи, - Білий дім

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times , про це заявив спеціальний радник президента США Річард Заубер.

"Під час перевірки юристи виявили серед особистих і політичних паперів невелику кількість додаткових документів адміністрації Обами (екс-президента США Барака Обами - ред.) та Байдена з секретними позначками. Всі ці документи, крім одного, були виявлені у складських приміщеннях у гаражі резиденції президента у Вілмінгтоні. Один документ, що складається з однієї сторінки, був виявлений серед складських матеріалів у сусідній кімнаті", - розповів Заубер.

Радник додав, що про це одразу проінформували Міністерство юстиції США та передали документи відомству.

Також Заубер розповів, що команда Байдена провела обшуки в будинку президента, що знаходиться в Рехобот-Біч, але там жодних секретних документів виявлено не було.