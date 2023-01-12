Зеленський: Польща може стати рушійною силою для постачання зброї Україні

Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю TVP Info заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП, які залишилися з радянських часів.

"Ваша країна може бути рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну на міжнародній арені", - зазначив Зеленський, коментуючи роль Польщі у підтримці нашої країни.