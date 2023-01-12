Громов попередив про зростання загрози ракетних ударів з Білорусі

Загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі зростає. Причиною тому є активність російської авіації на території РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром "Мачулищи" було перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив Громов.

Нагадаємо, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Зокрема, як стало відомо, що в Білорусі під час навчань з росіянами буде залучено усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО.

Зазначимо, вчора в Міноборони Білорусі відзвітували про так зване "нарощення" сил ППО з росіянами.

Додамо, як вважають в британській розвідці вважають, що розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України.

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