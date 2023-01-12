Втрати росіян під Бахмутом та Соледаром можуть сягати 20 тисяч, - Подоляк

Під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка під час інтерв'ю для 24 Каналу.

"Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але це не тисяча чи дві – це 10, 15 чи навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", -- сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП зараз росіяни сконцентрували в Соледарі практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії – спецназ та десантуру, проте Подоляк наголосив, що це всього лиш "залишки".

"Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледара", що це "вирішить питання війни та миру" і тоді "Україна впаде", - пояснив радник голови ОП.

Подоляк розповів, що росіяни вже тиждень розповідають своїй "внутрішній аудиторії" що в них ефективне просування на Бахмутському напрямку, а тепер й на Соледарському. Проте, як наголосив радник це не так – росіяни не перехопили ініціативу на цих напрямках.