У Білому домі заявили, що секретні документи опинилися у Байдена помилково

Секретні документи, які знайшли у президента США Джо Байдена, ймовірно, були випадково неправильно розміщені.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив спеціальний радник президента США Річард Заубер.

"Ми впевнені, що ретельна перевірка покаже, що ці документи були випадково переплутані, а президент та його адвокати вжили оперативних заходів після виявлення цієї помилки", - зазначив він.

Заубер відреагував на призначення Роберта Гура спеціальним прокурором для розслідування секретних документів, які виявили у Байдена.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в офісах, якими користувався Байден після того, як він перестав бути віце-президентом США, знайшли секретні документи.

При цьому сьогодні, 12 січня, офіційно підтвердили інформацію про те, що в будинку президента США також знайшли секретні документи.

Сам Байден заявив, що був здивований, коли дізнався про таку знахідку.

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