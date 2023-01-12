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Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни

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Четвер 12 січня 2023 09:36
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

При цьому, за словами Данілова, у Кремлі вже "готуються до певних подій", оскільки "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

Раніше Данілов попереджав, що на шляху до перемоги в українців залишився "найважчий відрізок". Тепер потрібно остаточно звільнити всі території України та головне – покарати РФ за злочини.

Як повідомлялось, Росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво говорить про лютий 2023 року. РБК-Україна розповідало, що відомо про можливий наступ і що про це думають експерти.

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