ЄС хоче схвалити 10-й пакет санкцій проти РФ до лютого, але є нюанс

Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

В останні дні у Брюсселі набирає обертів робота над черговим пакетом санкцій проти Росії. Нові обмеження мають торкнутися й Білорусі. І про це у вівторок заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн.

"Ми тиснутимемо на Кремль санкціями стільки, скільки потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військовим шляхом підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран", - сказала вона.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось підтвердив, що робота над новим пакетом санкцій справді прискорилася.

За словами одного із дипломатів ЄС, причиною прискорення є майбутній саміт Україна-ЄС, а каталізатором – наближення річниці війни.

Дипломати ЄС неохоче говорять про деталі нового пакету, оскільки не хочуть втратити ефекту несподіванки.

За інформацією видання PAP, ЄС спробує запровадити санкції щодо експорту російських алмазів. "Вартість експорту алмазів до російського бюджету оцінюється в 4,5 млрд євро. Це чимала сума", - зазначив дипломат ЄС.

Нові санкції також мають поширюватися на продукцію, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Санкційні списки також планується розширити за рахунок включення до них більшої кількості осіб, відповідальних за російську агресію проти України та військових злочинів.

Щодо обмежень для Білорусі за її підтримку військових дій РФ, то новий пакет, за словами одного з дипломатів, передбачатиме "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, у тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".

У зв'язку з тим, що прийняття санкцій у ЄС завжди потребує одностайності, деякі дипломати побоюються, що Угорщина може відстрочити запровадження нових обмежень, як це вже було в минулому.

"Угорці вже заявили, що не погодяться з деякими прізвищами у списках санкцій. Можна очікувати подальшої напруженості у відносинах з Будапештом", - зазначив представник ЄС.