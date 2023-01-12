У Мін'юсті США призначили спецпрокурора для розслідування секретних документів Байдена

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора, щоб взяти на себе розслідування секретних документів, знайдених у будинку та колишньому приватному кабінеті президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.