Скоцик: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Виталий Скоцик (УНИАН)

Скоцик зарегистрировался кандидатом в президенты Украины 8 января 2019 года

Дата рождения: 15 марта 1972 года (46 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: экс-глава Аграрной партии

Семья: женат, трое детей

Скоцик на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Скоцик на выборах 2019. Новости

8 января Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Виталия Скоцика кандидатом в президенты.

3 января 2019 года самовыдвиженец, экс-глава Аграрной партии Виталий Скоцик заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. По его словам, теперь впереди - представление и обсуждение предвыборной программы, встречи с избирателями во всех регионах Украины и международными партнерами.

Биография

Виталий Евстафьевич Скоцик родился 15 марта 1972 года в с. Симонов (Ровенская область).

В 1994 году окончил Украинскую сельхозакадемию. Параллельно проходил обучение по программе обмена студентами за границей – в Университете Пердью (США). По словам Скоцика, через четыре года после обучения он поехал в Великобританию.

Имеет ученые степени кандидата сельскохозяйственных наук и доктора экономики.

Свою трудовую деятельность начинал преподавателем в Национальном аграрном университете (с мая 1994 по июнь 1995).

Как указывает Скоцик в своей биографии, после этого он работал на должности директора филиала Natures Way Foods (Великобритания), до декабря 1997 года.

Следующей карьерной ступенью стала работа в кампании American Machinery Company (АМАКО), которая специализировалась на сельхоз тематике. Сначала Скоцик был на должности технического директора, а затем – гендиректора (до 2009 года).

Однако, как писали в СМИ, вскоре для компании наступили тяжелые времена. Она оказалась на грани банкротства из-за больших долгов (больше 4 млн долларов).

В сентябре 2009 года Скоцик вошел в совет директоров крупнейшей агрокомпании LandkomInternational. Акции компании были представлены на Лондонской фондовой бирже. Уже в ноябре он был назначен на должность гендиректора, на которой проработал до февраля 2012 года. Кампания вынуждена была прекратить работу из-за долгов перед поставщиком сельхозтехники — компанией АMAKO.

В итоге Виталий Евстафьевич опять вернулся в АMAKO, где в течение более двух лет (до 2014 года) исполнял обязанности председателя набсовета.

Политическая деятельность

С 2009 года Скоцик является членом Аграрной партии Украины (АПУ).

Уже через год был избран заместителем председателя партии. С сентября 2014 года по сентябрь 2018 года — председатель АПУ.

Скандалы

За время пребывания в политике Скоцик успел засветиться не в одном скандале.

Еще в апреле 2018 года Нацагентство по противодействию коррупции обвиняло Аграрную партию Украины в неправильном оформлении отчетности и неполной информации о ее финансировании.

В сентябре 2018 года предвыборный сезон в Украине начался с нового скандала.

После очередного партийного съезда в Киеве АПУ фактически раскололась. 4 сентября 2018 года Скоцик заявил, что власть в Аграрной партии Украины хотят захватить пророссийские силы, связанные с Виктором Медведчуком.

Он обратился с заявлением о политическом рейдерстве в Генпрокуратуру, Службу безопасности и Министерство внутренних дел. По словам Скоцика, сначала часть партийцев хотела поставить в регионах свое руководство, а когда не получилось – через фальшивые документы пыталось заменить руководство партии через Минюст.

Параллельно в СМИ стала появляться информация и о том, что Скоцик и олиграх Игорь Коломойский якобы ведут переговоры об объединении политсилы с партией "УКРОП". Сам Скоцик эту информацию отрицал.

2 октября 2018 года Аграрная партия Украины выразила недоверие Скоцику и уволила его с должности председателя. Новым главой партии был избран Юрий Крутько. В то же время у себя в Facebook Скоцик до сих пор указывает, что является лидером Аграрной партии Украины.

Семья

О семье Скоцика известно мало. Политик женат, воспитывает троих детей – двух дочерей и сына.