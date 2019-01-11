Каплин: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Сергей Каплин (facebook.com/kaplins)

ЦИК зарегистрировала Каплина кандидатом на выборы президента 8 января

Дата рождения: 15 декабря 1979 года (39 лет)

Партия: Социал-демократическая

Должность: нардеп, лидер Социал-демократической партии

Семья: женат, трое детей

Каплин на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Каплин на выборах 2019. Новости

3 января 2019 года Каплин подал документы в ЦИК, а 8 января был зарегистрирован кандидатом на выборы президента 2019.

1 мая 2018 года в эфире программы на телеканале ZIK лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин заявил, что идет в президенты. По его словам, в книге "План президента Каплина" представлена новая Конституция по обустройству страны.

Биография

Сергей Николаевич Каплин родился 15 декабря 1979 года в селе Опрышки (Полтавская область). Как он сам пишет в своей биографии, его отец Николай был в числе ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, после чего заболел раком и скоропостижно скончался. Однако по версии журнала Forbes, в середине 90-х он якобы был личным советником премьера Украины Валерия Пустовойтенко, что в дальнейшем сыграло ключевую роль в становлении Каплина как политика.

Сергей Николаевич имеет два образования: он окончил Украинский университет пищевых технологий (специальность - "экономика предприятия"), а также юридический факультет Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

С юности занимался активной общественной деятельностью. В 1998 году стал инициатором создания общественной организации "Украинская лига молодых предпринимателей", а в 2006 году основал организацию "Союз вкладчиков".

Успел поработать в разных организациях, начиная с Института проблем воды и энергосбережения и Кременчугского кожевенно-седельного комбината (директор) и заканчивая Государственной таможенной службой, Министерством иностранных дел (член общественной коллегии).

Политическая деятельность

В 19 лет Каплин был назначен советником Госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства и регуляторной политики. В это же время он успел побывать и помощником председателя ВР по вопросам промышленной политики.

В период с 2007 по 2010 год Сергей Николаевич одновременно работал помощником народного депутата от "Партии регионов" Анатолия Кинаха, а также Натальи Королевской, которая тогда входила в БЮТ.

В 2012 году Каплин в составе партии УДАР впервые стал народным депутатом по округу №144 (Полтавская область). В парламенте был членом фракции УДАР, секретарем комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

На внеочередных выборах в Раду 2014 он снова стал нардепом, но уже от фракции "Блок Петра Порошенко" (до 2016 года).

27 января 2015 года Каплин возглавил "Партию простих людей", которую в начале 2016 года переименовал в Социал-демократическую партию. Планировалось, что новая партия будет делать ставку на партнерство с профсоюзами.

23 февраля 2016 года у себя в Facebook нардеп сообщил о выходе из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

Скандалы

За время пребывания Каплина в политике в СМИ не раз появлялась информация о его финансовых связях с рядом скандальных олигархов из окружения беглого президента Виктора Януковича. В частности, речь шла о Сергее Курченко и Сергее Левочкине. "Партию простых людей" даже окрестили "политическим проектом" Левочкина.

Кроме того, как выяснили журналисты, вторым человеком в Социал-демократической партии числится Сергей Варламов - в прошлом глава департамента природного газа в группе компаний Курченко.

Ранее Каплин также фигурировал как участник проекта "Украинский выбор", созданный Виктором Медведчуком.

В последние годы Каплин не раз был замечен в громких скандалах.

В ноябре 2014 года в ходе акции протеста у здания Полтавского горсовета он топором вырубил дверь в кабинет городского головы Александра Мамая и, назвав его "рыгионалом", осыпал помещение солью. Причиной таких действий эксперты называли желание Каплина дискредитировать Мамая в лице общественности.

Осенью 2017 года Каплин стал фигурантом нового политического скандала, который возник из-за внутрипартийных раздоров в Социалистической партии.

30 сентября 2017 года на всеукраинском съезде Социалистической партии Каплин был избран ее председателем. Между тем, в реестре политических партий Минюста главой был зарегистрирован Илья Кива.

После этого Каплин неоднократно заявлял, что бренд "Соцпартии" стал жертвой "политического рейдерства" со стороны Кивы и его покровителя – главы МВД Арсена Авакова.

В декабре 2017 года около 30 человек вместе с Каплиным ворвались в здание Минюста и, выломав замок, проникли в кабинет его главы Павла Петренко. В итоге сторонников нардепа задержали и отвезли в участок.

17 октября 2018 года на митинге профсоюзов возле Кабинета министров Каплина облили фекалиями. Во время акции к нардепу подбежали два человека и вылили ему на голову ведро с отходами. Каплин заявил, что это провокация и обвинил в ее организации Дмитрия Корчинского. Исполнителю, по его словам, заплатили 300 долларов.

Семья

Известно, что у Каплина трое несовершеннолетних детей от разных браков. Одна из экс-супруг живет в России. По словам политика, сейчас он счастлив в браке с женой-полтавчанкой.