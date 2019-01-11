Наливайченко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Валентин Наливайченко (nalyvaichenko.org)

Наливайченко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины 8 января 2019 года

Дата рождения: 8 июня 1966 года (52 года)

Партия: "Справедливость"

Должность: лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ

Семья: женат, есть дочь

Наливайченко на выборах 2019. Новости

Биография

Служба в СБУ

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Наливайченко на выборах 2019. Новости

8 января 2019 года ЦИК зарегистрировала Наливайченко кандидатом на выборы 2019 от политсилы "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

от политсилы "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 25 июля 2018 года экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в интервью телеканалу ZIK заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Напомним, выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а предвыборная кампания официально стартует уже в конце декабря.

Биография

Валентин Александрович Наливайченко родился 8 июня 1966 года в Запорожье в семье рабочего и медсестры.

Сначала поступил в Харьковский университет на специальность "Русский как иностранный", но после 1 курса пошел на военную службу.

После армии перевелся в Киевский университет им. Т. Шевченко, который окончил в 1990 году ("преподаватель и референт-переводчик"). Свой трудовой путь начинал преподавателем русского языка.

В 1991 году проходил учебу в Институте разведки им. Андропова КГБ СССР. Спустя три года по своему желанию был отчислен и вернулся в Украину.

В период с 1994-1997 гг. был вторым и первым секретарем посольства Украины в Финляндии, а также в Норвегии и Дании. С 2000-2001 гг. работал в Консульском управлении МИД Украины, а следующие 2 года - Генконсулом Посольства Украины в США. С февраля 2004 года занимал пост замглавы МИД Украины.

В связи с работой в Америке в СМИ даже ходили слухи, что Наливайченко якобы агент ЦРУ.

Служба в СБУ

29 мая 2006 года президент Виктор Ющенко назначил Валентина Александровича первым зампредседателем Службы безопасности Украины. С декабря 2006 года Наливайченко стал и.о. главы Службы безопасности, а с 6 марта 2009 года - возглавил спецслужбу.

Наливайченко сделал архивы СБУ открытыми для свободного доступа украинцам, а также инициировал судебный процесс по Голодомору.

В марте 2010 года, после избрания президентом Виктора Януковича, был отправлен в отставку. Повторно возглавил СБУ уже в феврале 2014 года после бегства Януковича из страны.

18 июня 2015 года Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко уволила Наливайченка с должности. Причинами назывались провалы в борьбе с коррупцией, звучали обвинения в сотрудничестве с олигархом Дмитрием Фирташем.

Политическая деятельность

В мае 2010 года Валентин Александрович создал движение "Обновление страны". В это же время вступил в партию "Наша Украина" и занял пост председателя политсовета.

В августе 2012 года присоединился уже к другой политсиле – "УДАР" Виталия Кличко. Во время выборов в Раду 2012 получил мандат народного депутата.

С 2015 года ушел в оппозицию и стал критиком президента Петра Порошенко, возглавив "Антикоррупционное движение". После увольнения с должности главы СБУ основал партию "Справедливость".

Бизнес

Наливайченко в интервью никогда не говорил, что занимался бизнесом.

В 2015 году журналисты "Схемы" провели расследование, в котором выяснили, что на момент избрания главой СБУ дочь Наливайченко Ольга стала соучредителем "Смайл Холдинг Украина".

Как пишут журналисты, в 2010 году, после первой отставки с должности главы СБУ, Наливайченко приходит работать в эту компанию. В 2011 "Смайл Холдинг" перерегистрируют на британскую "Смайлхолд Лимитед", основателем которой сначала выступает компания с Сейшельских островов, а позже офшор с острова Белиз.

Именно в это время, когда экс-глава СБУ работает в "Смайл Холдинг", дочерние компании этой фирмы выигрывают миллионные тендеры. Согласно данным "Вестника госзакупок", в 2010-2012 было заработано около 60 млн гривен на тендерах госкомпаний.

Пресс-секретарь главы СБУ заявляла, что должность в "Смайл Холдинге" Наливайченко покинул сразу после избрания нардепом, а сама компания с ним и его женой не связана.

Скандалы

В октябре 2015 году Наливайченко выступил с рядом громких разоблачений против нынешней власти.

Одно из самых резонансных касалось президентской фракции в Раде. В частности, Наливайченко обвинил нардепа от БПП Игоря Кононенко в выводе средств из Украины за границу через офшорные кампании (Intraco management Ltd).

В июне 2016 года скандал возник после того, как он отправил в Генпрокуратуру материалы, которые, по его словам, указывают на причастность бывшего замгенпрокурора Украины Анатолия Даниленко к коррупционным схемам. Наливайченко обвинил его в "крышевании" махинаций в компании "БРСМ-Нефть". Прокуратура на это ответила повесткой Наливайченко.

В сентябре 2013 году Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Наливайченко по обвинению в разглашении гостайны. Тогда нардепы заявили, что Наливайченко якобы выделил сотрудникам ЦРУ кабинет в здании СБУ и дал возможность ознакомиться с секретными документами.

По утверждению экс-главы СБУ Александра Якименко, Наливайченко был завербован ЦРУ в годы работы на дипломатической службе в США (2001-2003 гг.).

Однако в итоге, в марте 2014 года, уголовное производство против Наливайченко было закрыто за отсутствием состава преступления.

Семья

Жена – Елена Ивановна Наливайченко, дочь – Ольга.