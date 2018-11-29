ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кошулинский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Новости » Выборы 2019    29.11.2018 - 14:21
Кошулинский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019
Фото: Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

19 ноября 2018 года националисты выдвинули Руслана Кошулинского как единого кандидата в президенты

Дата рождения: 9 сентября 1969 года (49 лет)

Партия: ВО "Свобода"

Должность: заместитель главы ВО "Свобода"

Семья: женат, трое детей

 

Кошулинский на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Кошулинский на выборах 2019. Новости

  • 19 ноября 2018 года националисты выдвинули Руслана Кошулинского как единого кандидата в президенты Украины 2019. Его кандидатуру поддержали ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14". По мнению главы партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока, такой шаг поможет объединению националистов. Сам Тягнибок решил свою кандидатуру не выдвигать. 
  • Напомним, старт избирательной кампании 2019 выпадает на последний день уходящего года - 31 декабря. Выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а выборы в Верховную раду – на 27 октября.

Биография

Руслан Владимирович Кошулинский родился 9 сентября 1969 года во Львове.

Учился в специализированной школе-интернате со спортивным профилем.

С 1987 по 1989 год проходил службу в Группе советских войск в Германии, а после - поступил во Львовский кооперативный техникум.

Начинал свой трудовой путь инженером по маркетингу, а потом инженером-технологом в Ивано-Франковской области.

В начале 90-х Кошулинский поехал на заработки в Красноярский край (РФ), где работал сначала инженером, а потом поваром в артели старателей "Полюс".

В 1999-2001 годах будущий политик возвращается в Украину и становится заведующим производством АТК "Турист" (Львов).

Политическая деятельность

Свою карьеру политика начинал в середине 90-х с членства в СНПУ (в будущем - ВО "Свобода"). От простого члена партии продвинулся до должности председателя.

С 2001 по 2006 год (с перерывом) занимал должность помощника народного депутата. Сам стал депутатом лишь в 2012 году.

В 2006-м решил заняться предпринимательством. В июле этого же года получил степень бакалавра в Тернопольском госуниверситете (специальность - "право").

С августа 2008-го - зампредседателя ВО "Свобода".

Кошулинский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский (facebook.com/svoboda.ua)

С ноября 2010 года возглавляет фракцию "Свобода" во Львовском горсовете, член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.

В 2012 году Кошулинский принимает участие в выборах в Верховную раду от "Свободы" и возглавляет избирательный штаб партии.

Кошулинский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Руслан Кошулинский, 2012 год (facebook.com/roman.chornomaz)

С 13 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года – заместитель главы ВРУ. 

 

Фото: Руслан Кошулинский, 2014 год (facebook.com/svoboda.ua)

С начала военных событий на востоке Украины Кошулинский попал под призыв. Службу проходил на Донбассе, получил звание сержанта.

Несмотря на пребывание на востоке Украины, был выдвинут кандидатом в мэры Львова от ВО "Свобода". С ноября 2015-го - депутат Львовского облсовета.

Скандалы

Обрасти крупными скандалами в политике Кошулинский пока еще не успел. На его счету несколько словесных перепалок с депутатами-"регионалами", а также драка с помощником главы львовского облсовета. В частности, в июне 2014 года Кошулинский поскандалил с "регионалом" Николаем Левченко из-за выступления последнего в Раде. Во время своего спича Левченко потребовал от парламентской коалиции отчета по АТО, заявив, что "в южных и восточных регионах идет уничтожение мирных граждан". Кошулинский, председательствующий на заседании ВР, прервал выступление парламентария и призвал его "выражаться корректнее".

В декабре 2015-го во время пикетирования участниками АТО здания Львовского облсовета, произошла драка между Кошулинским и помощником главы облсовета Валентином Харловым. В облсовете в тот момент рассматривали вопрос о создании комиссии для решения проблемы с перевозчиками. В это время в зал ворвались представители участников АТО. Им не понравились высказывания депутатов от "Свободы". Драка началась после того, как "свободовцы" якобы заявили, что митинг под облсоветом организовали не бойцы АТО.

Семья

Жена - Мария (1967). Имеет троих детей: сына Богдана (2002), дочерей Иванну (1993) и Кристину (1991).

 

Фото: Руслан Кошулинский с детьми (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Рейтинги кандидатов
Новости Украины Руслан Кошулинскийновостирейтингвыборы в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь