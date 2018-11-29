Тимошенко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Первым шагом в качестве президента Тимошенко планирует провести всеукраинский референдум и принять новую Конституцию

Дата рождения: 27 ноября 1960 года (58 лет)

Партия: ВО "Батькивщина"

Должность: лидер ВО "Батькивщина"

Образование: Днепропетровский государственный университет

Семья: замужем, есть дочь

Тимошенко на выборах 2019. Рейтинги

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Тимошенко на выборах 2019. Рейтинги

13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то 12,7% украинцев отдали свои голоса за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (7,6%), действующий президент Петр Порошенко (6,3%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". Кроме того, Тимошенко побеждает во всех электоральных парах при выходе во второй тур.

Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то 12,7% украинцев отдали свои голоса за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (7,6%), действующий президент Петр Порошенко (6,3%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". Кроме того, Тимошенко побеждает во всех электоральных парах при выходе во второй тур. 1 ноября 2018 года . За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 13,4% украинцев. На втором месте – шоумен Владимир Зеленский (7,6%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". Во втором туре выборов Тимошенко побеждает всех возможных соперников, кроме Анталия Гриценко.

. За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 13,4% украинцев. На втором месте – шоумен Владимир Зеленский (7,6%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". Во втором туре выборов Тимошенко побеждает всех возможных соперников, кроме Анталия Гриценко. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко о своих президентских амбициях официально объявила еще 20 июня 2018 года во время видеоконференции в Facebook. Первым шагом в качестве президента Тимошенко планирует провести всеукраинский референдум и принять новую Конституцию.

Биография

Юлия Владимировна Тимошенко родилась 29 ноября 1960 года в городе Днепр. Воспитывалась мамой, Людмилой Николаевной, которая работала диспетчером в таксопарке. Отец, Владимир Абрамович, ушел из семьи, когда Юле было 3 года.

При рождении Юлия Владимировна носила фамилию Григян, но в старших классах взяла девичью фамилию матери Телегина.

Фото: Юлия Тимошенко в юности (УНИАН)

После школы пошла учиться в Днепропетровский горный институт, но была отчислена за неупеваемость по высшей математике. Еще через год поступила в Днепропетровский госуниверситет на экономический факультет, который закончила с отличием.

В 1999 году Тимошенко защитила кандидатскую диссертацию на тему "Государственное регулирование налоговой системы".

Бизнес

На заре своей трудовой деятельности начинает интересоваться бизнесом. Уже будучи замужем за Александром Тимошенко, в 1988 году Юлия Владимировна открывает салон видеопроката. Через год супруги создают молодежный центр "Терминал", в котором Тимошенко работала коммерческим директором.

В 1991-м совместно с мужем учредила корпорацию "Украинский Бензин". С 1991 года - коммерческий, затем гендиректор "Корпорации Украинский бензин" (КУБ), которое занималось реализацией горюче-смазочных материалов.

Заручившись поддержкой тогдашнего губернатора Днепропетровской области Павла Лазаренко, в 1995-1996-м Тимошенко возглавляет созданную на базе КУБ корпорацию "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Основным видом деятельности ЕЭСУ становится экспорт продукции украинских компаний (главным образом на российский рынок) в обмен на энергоресурсы.

Политическая деятельность

В 1997 году Тимошенко впервые становится народным депутатом партии "Громада" Павла Лазаренко, а уже в 1999-м создает всеукраинское объединение "Батькивщина", во главе которого впервые попадает в правительство. Тогда ее назначают вице-премьером по вопросам ТЭК в правительстве Виктора Ющенко.

Фото: лидер партии "Громада" Павел Лазаренко и председатель теневого кабинета партии Юлия Тимошенко во время съезда партии в Киеве, 1997 год (УНИАН)

Фото: вице-премьер Тимошенко вместе с губернатором Луганской обл. Ефремовым делает на вертолете облет шламонакопителей обогатительных фабрик Луганской обл., 29 июля 2000 (УНИАН)

В феврале 2001-го была впервые арестована по подозрению в неуплате налогов и контрабанде российского газа. Спустя 42 суток ее освободили, так как суд признал все обвинения необоснованными.

После выхода на свободу Тимошенко идет в оппозицию и активно выступает против президента Леонида Кучмы, основав Форум народного спасения (ФНС). Позже на базе Форума был создан "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ), который впервые прошел в парламент на выборах 2002.

С началом протестов на Майдане в 2005 году Тимошенко активно поддерживает кандидата в президенты Виктора Ющенко и становится лидером "Оранжевой революции". После победы Ющенко на президентских выборах для Юлии Владимировны наступают золотые времена. Она становится первой женщиной-премьером за всю историю независимости страны. Растет ее популярность и за рубежом: американский журнал Forbes называет Тимошенко третьей самой влиятельной женщиной планеты.

Фото: Тимошенко, Ющенко и Порошенко во время Оранжевой революции, 2004 год (УНИАН)

Однако политический взлет Тимошенко продлился недолго: уже в сентябре 2005-го из-за внутреннего конфликта между ветвями власти Ющенко отправляет правительство Тимошенко в отставку.

На выборах в Верховную раду 2006 БЮТ обгоняет "Партию регионов", набрав более 22% голосов. "Оранжевая коалиция" вновь занимает в парламенте большинство, а Тимошенко становится главным оппозиционером страны.

После досрочных выборов в Раду в 2007 году, Тимошенко вновь возглавляет Кабинет министров, подписав, среди прочего, скандальное газовое соглашение с "Газпромом".

Фото: премьер-министр Юлия Тимошенко и первый вице-премьер Александр Турчинов во время встречи с семьями погибших в результате аварии на шахте им. Засядько в Донецке, 23 декабря 2007 года (УНИАН)

В начале 2010-го Юлия Владимировна проигрывает президентские выборы Януковичу, после чего ВР отправляет ее правительство в отставку, а против нее самой возбуждают ряд уголовных дел.

В феврале 2014-го после свержения Виктора Януковича Тимошенко возвращается в большую политику.

Скандалы

Пожалуй, одним из самых громким для Тимошенко стал "газовый скандал", за который экс-премьер поплатилась тюремным заключением.

Долгие годы Киев и Москва пытались прийти к согласию по поводу цены на газ, но все попытки оказались малоуспешными. Желание России повысить цену до 418 долларов за 1 тыс. кубометров сталкивалось с нежеланием Украины платить более 210 долларов. В результате новый 2009 год начался для Украины с двухнедельной газовой войны с РФ, которая поставила под угрозу поставки голубого топлива в страну.

Фото: Юлия Тимошенко и Владимир Путин (premier.gov.ru)

В январе 2009 года без согласования с Кабинетом министров Тимошенко проводит переговоры с премьером Владимиром Путиным, в результате которых подписывает контракты о новой цене на газ. Стороны договорились перейти к прямым контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом" (без посредника "РосУкрЭнерго"), а также к формульному принципу формирования цены на газ, характерному для европейских стран. В итоге – новая базовая цена на российский газ для Украины составила 450 долларов за 1 тыс. кубометров (средняя цена в 2009 году - 232 доллара).

Эти соглашения внутри страны подверглись жесткой критике из-за высокой цены. Оппоненты премьера называли контракты "кабальными" для страны. Украинские власти сочли, что премьер превысила свои служебные полномочия и нарушила закон. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет тюремного заключения. Обвинение утверждало, что условия подписанных документов привели к убыткам государства на 189,5 миллиона долларов.

Лишь после Революции достоинства и отстранения от власти Януковича Тимошенко освободили, а Верховный суд закрыл "газовое дело" из-за отсутствия состава преступления.

В 2009 году Тимошенко попала в комичную ситуацию во время записи обращения к украинцам после провала в создании коалиции между БЮТ и "Партией регионов". На видео политик нервно жалуется на пропажу текста с суфлера.

После появления видео в интернете шеф-редактор программы "Репортер" Нового канала Владимир Павлюк был уволен с должности.

Семья

Еще в студенчестве Юлия Владимировна вышла замуж за предпринимателя Александра Тимошенко. 20 февраля 1980 года у них родилась дочь Евгения.

Фото: Тимошенко с семьей (ba.org.ua, УНИАН)

27 июня 2016 года Юлия Тимошенко стала бабушкой, у нее родилась внучка Ева.