Кива: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Илья Кива (npu.gov.ua)

23 октября 2017 года Кива заявил, что будет участвовать в выборах президента 2019

Дата рождения: 2 июня 1977 года (41 год)

Партия: Социалистическая партия Украины

Должность: глава Соцпартии Украины, советник главы МВД

Образование: Национальная академия внутренних дел Украины

Семья: не женат, двое детей

Кива на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Кива на выборах 2019. Новости

3 ноября 2018 года Социалистическая партия провела очередной съезд, на котором выдвинула Илью Киву единым кандидатом в президенты и приняла решение об участии СПУ в местных выборах.Съезд также утвердил кулак как новую символику партии.

Социалистическая партия провела очередной съезд, на котором выдвинула Илью Киву единым кандидатом в президенты и приняла решение об участии СПУ в местных выборах.Съезд также утвердил кулак как новую символику партии. 23 октября 2017 года председатель Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина" заявил, что будет участвовать в выборах президента 2019. По словам Кивы, именно для этого он и пришел в политику. На вопрос, где он возьмет деньги на предвыборную кампанию, Кива заявил, что ему в этом "помогут украинцы".

Биография

Илья Владимирович Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве.

Известно, что его дед – Филипп Денисович, участник Великой Отечественной войны, награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. Отец - Владимир Филиппович (в биографии сказано, что работал испытателем на заводе "Знамя").

Фото: Илья Кива с дедом (facebook.com/kivailya)

Илья Кива сначала учился в Полтавском нефтяном техникуме, а потом поступил в педагогический университет им. В. Короленко.

Фото: Илья Кива в юности с дочерью (facebook.com/kivailya)

С 29 октября 2004 года Илья Владимирович - директор "Укрсвязьмонтаж", а затем - инженер-технолог на "Донецкой железной дороге".

В 2010-2011 годах - замначальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги в Киевской области, а также замначальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области.

В 2017 году получил степень магистра права (Национальная академия внутренних дел Украины).

Политическая деятельность

За последние четыре годы Кива прошел путь от комбата батальона "Полтавщина" до главы департамента МВД по борьбе с наркотиками. Успел побывать и в "Правом секторе" и возглавить "Социалистическую партию".

Впервые Кива засветился на Майдане, а уже в феврале 2014 года стал командиром восточного крыла "Правого сектора".

В сентябре 2014 года глава МВД назначает Киву командиром батальона "Полтавщина" и присваивает ему сразу майорское звание. Однако тогда это назначение вызвало волну недовольства среди других бойцов, которые отказывались воевать под началом командира, который сам не проходил военную службу.

Фото: Илья Кива - комбат "Полтавщины", 2014 год (facebook.com/kivailya)

Вскоре батальон "Полтавщина" расформировали, а Кива опять пошел на повышение. 10 декабря 2014 он становится замначальника УМВД Украины в Донецкой области, а уже 30 июня 2015-го - замначальника УМВД в Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции.

С октября 2015 года - руководитель Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

8 июля 2017 года Кива заявил о том, что возглавил Социалистическую партию Украины. Однако с этим не согласился Петр Устенко, которому Александр Мороз передал полномочия лидера СПУ в 2012 году, а также нардеп-социалист Сергей Каплин. Внутри партии до сих пор раскол. Хотя Кива значится лидером Соцпартии в реестре Минюста.

Фото: Илья Кива (facebook.com/kivailya)

Скандалы

В политике Кива успел зарекомендовать себя как довольно скандальная личность. Он регулярно шокирует публику неординарными заявлениями и сам признается, что берет эпатажем.

В бытность заместителем начальника ГУМВД Донецкой области в мае 2015 года он опубликовал в Facebook словесный приказ "расстреливать курсирующие из Донецка в Киев автобусы, которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по всей Украине". Сам Кива тогда рассказывал, что вывозил мирное население из Дебальцево, а также боролся с наркотрафиком в Донецкой области. Однако, в СМИ ходили слухи, что основное время Кива проводил в Артемовске, где свел крепкую дружбу с местным авторитетом Владимиром Иванковым, более известным как "Вова Ушастый" (во времена Януковича имел игровой бизнес по всему Донбассу).

В феврале 2016 года много критики обрушилось на Киву после того, как он заявил, что допускает досудебные методы наказания.

На вопрос журналиста "Допускаете ли вы внесудебное решение любой проблемы, если нельзя наказать преступника по закону?" Кива ответил: "Существует мораль и существует закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль".

В апреле 2016 года в сети всплыла информация о том, что глава Департамента по противодействию наркопреступности находился на лечении в психиатрической больнице и является инвалидом 2 группы. Об этом сообщили ряд СМИ, ссылаясь на приговор в Едином реестре судебных решений.

Сам Кива назвал документ "грубой фальшивкой" и обнародовал свои справки, в которых говорилось, что он полностью здоров.

Семья

О личной жизни Кивы известно достаточно мало. Он рассказывал, что был женат: тогда ему было 15 лет, а через год родилась дочь Екатерина. Также есть маленький сын от других отношений.

Фото: Кива с детьми (facebook.com/kivailya)

В январе 2018 года в сети появились совместные фото Кивы с некой блондинкой Екатериной Мазур с совместного отдыха на Бали. Позже в интервью журналистам Кива признался, что с Мазур они вместе живут, а познакомились в спортзале.

Фото: Илья Кива с девушкой (facebook.com/kivailya)

Фото: Илья Кива с мамой (facebook.com/kivailya)