Богомолец: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец заявила о том, что идет в президенты, 6 декабря 2018 года

Дата рождения: 22 марта 1966 года (52 года)

Партия: "Блок Петра Порошенко"

Должность: глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения

Семья: замужем, четверо детей

Богомолец на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Богомолец на выборах 2019. Новости

6 декабря 2018 года народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец у себя в Facebook записала видеоролик, в котором объявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. По словам Богомолец, она идет в президенты, чтобы "принести Украине справедливость".

Напомним, выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а предвыборная кампания официально стартует уже в конце декабря.

Биография

Ольга Вадимовна Богомолец родилась 22 марта 1966 года в Киеве в семье потомственных медиков. Ее отец и мать – доктора медицины, а прадедушка – известный академик СССР Александр Богомолец.

После школы Ольга поступила в Киевский мединститут им. А. Богомольца ("лечебное дело"), который окончила с отличием в 1989 году.

В 1989-1991 годах проходила клиническую ординатуру.

Свой путь в медицине Богомолец начинала с врача-дерматолога в киевском кожвендиспансере. Помимо этого, в начале 90-х она работала врачом-консультантом в министерстве внутренних дел: занималась изучением дерматологических расстройств у служащих, пребывавших в ЧАЭС.

В 1993-1994 годах Богомолец уехала в США, где продолжила свое медицинское обучение.

После возвращения в Украину Ольга Вадимовна основала клинику лазерной медицины в Киеве, сейчас известную как Институт дерматологии и косметологии доктора О. Богомолец.

В 2003 году Ольга получила степень доктора медицинских наук по специальности "Кожные и венерические болезни".

С декабря 2004 года по октябрь 2005 года - была личным врачом президента Украины Виктора Ющенко.

С 2009 года - организатор и координатор международной программы Европейской Академии Дерматологии "Евромеланома – День меланомы" в Украине.

Ольга Богомолец - член Американской академии дерматологии, Европейской академии дерматологии и венерологии, Нью-Йоркской академии наук. Автор более 70 научно-исследовательских работ. Также у нее 9 патентов на изобретения в сфере дерматологии.

Политическая деятельность

Впервые начала заниматься активной общественной и политической деятельностью во время Революции достоинства.

Ольга оказывала медпомощь пострадавшим активистам, а также организовывала доставку раненых в госпитали. Она также является автором "Медицинского справочника Майдана", который стал "настольной книгой" для участников акций протеста. В нем были собраны основные правила поведения при низкой температуре воздуха, а также советы, как защищать себя при избиении и при "газовой атаке".

Во время протестов на Майдане Богомолец также возглавила общественное движение врачей "Скорая медицинская помощь" и создала первый мобильный пункт помощи активистам. Помимо этого, по ее инициативе был основан "Центр координации и реабилитации раненых". Благодаря его работе раненые были вывезены за границу для оказания необходимой медпомощи: протезирования, лечения и реабилитации.

20 февраля 2014 года Богомолец организовала в полевых условиях госпиталь в гостинице "Украина", в котором оказывалась оперативная помощь пострадавшим.

В феврале того ж года в ходе формирования нового правительства Ольга отказалась занять должность первого вице-премьера по гуманитарным вопросам.

В марте 2014-го Богомолец заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец. По итогам выборов она набрала лишь 1,9% голосов, заняв 8-е место среди кандидатов.

1 сентября 2014 года Порошенко, победивший на внеочередных выборах президента, назначил Богомолец своим советником по гуманитарным вопросам. На этой должности она пробыла до 19 декабря 2018 года.

На досрочных выборах в Верховную раду-2014 Ольга баллотировалась по спискам "Блока Петра Порошенко".

С ноября 2014-го - народный депутат ВР VIII созыва, а с 4 декабря - глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Богомолец не раз яро критиковала и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун за проводимые ею реформы и призывала отправить ее в отставку. В ответ Супрун обвиняла Богомолец в блокировании проводимых ею изменений.

Скандалы

В 2007 году в городе Радомышль (Житомирская область) Богомолец основала историко-культурный комплекс "Замок Радомысль", вокруг которого впоследствии разгорелся громкий скандал.

В июле 2013-го Богомолец заподозрили в заказе избиения известного в Радомышле правозащитника, активиста партии "Демальянс" Виктора Топольницкого. Сама Ольга утверждала, что к избиению не имела никакого отношения.

Как сообщалось, на Виктора Топольницкого напали четверо неизвестных в день судебного заседания по делу против Богомолец.

Перед этим правозащитник обвинял Богомолец в незаконном захвате земель вокруг реки Мика, на берегах которой стоит музей "Замок Радомысль". По его словам, Ольга принуждала жителей платить за проход к реке через огороженный парк.

5 марта 2014 года в сети появилась запись телефонного разговора министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта и верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. Как говорит Паэт на записи, есть информация, что снайперов, которые стреляли в митингующих и правоохранителей, наняли со стороны нынешней киевской власти. Он добавил, что данную гипотезу ему высказала Ольга Богомолец. Та, в свою очередь, все отрицала.

Семья

У Ольги Богомолец четверо детей: сын Андрей (от первого брака, отец - врач), дочери Екатерина и Анна (от второго брака, отец - американец украинского происхождения), София (от третьего брака, отец - юрист и коллекционер Алексей Шереметьев).

Сейчас Ольга состоит в четвертом браке с Игорем Кирилюком. Он – адвокат, президент адвокатской фирмы "Паритет".