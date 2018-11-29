Календарь выборов президента Украины
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Агитационный период официально стартует для каждого кандидата с момента подачи документов в ЦИК
Президентские выборы 2019 в Украине пройдут в конце марта. Когда начнется избирательная кампания и предвыборная агитация кандидатов – в материале РБК-Украина.
Календарь выборов 2019: ключевые даты
В соответствии с Конституцией и Закону "О выборах президента Украины", голосование за кандидатов на пост главы государства проводится на пятый год полномочий действующего президента в последнее воскресенье марта.
В 2019 году в Украине состоятся седьмые по счету президентские выборы. Первый тур голосования - 31 марта. Однако избирательная кампания начнется за три месяца до вышеуказанной даты.
- О начале избирательного процесса в Украине будет объявлено в последнее воскресенье декабря этого года. 30 декабря соответствующее заявление сделают в Центральной избирательной комиссии.
- В понедельник, 31 декабря в ЦИК стартует регистрация кандидатов в президенты Украины.
- Подавать документы в Центризбирком кандидаты от партий и самовыдвиженцы смогут, начиная с 31 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года.
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9 февраля 2019 года регистрация завершится, на основании чего ЦИК составит официальный список кандидатов на президентский пост.
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31 марта состоится первый тур голосования на выборах президента Украины 2019.
- Результаты волеизъявления граждан должны быть объявлены не позднее 10 апреля.
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13 апреля 2019 года газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев.
- Если по итогам первого тура выборов главы государства не будет определен кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, в воскресенье 21 апреля 2019 года состоится второй тур.
- Результаты второго тура огласят в ЦИК не позднее 1 мая.
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4 мая протокол опубликуют в "Голосе України" и "Урядовому кур'єрі", что станет официальным объявлением результатов президентских выборов в стране.
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До 3 июня 2019 года новоизбранный президент вступит в полномочия с принесением присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.
Предвыборная агитация 2019
Агитационный период по случаю президентских выборов 2019 в Украине официально стартует для каждого кандидата с момента подачи документов в Центральную избирательную комиссию и окончится в полночь за день до первого тура голосовании. Суббота, 30 марта 2019 будет "днем тишины".
Как правило, предвыборная агитация включает распространение листовок, плакатов, политической рекламы, встречи с избирателями, митинги. Также кандидаты проводят публичные дебаты на ТВ, пресс-конференции, "круглые столы" и т.д.
Агитационные мероприятия осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины, а также избирательных фондов кандидатов.