Куприй: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Виталий Куприй (facebook.com vitaliy.kupriy)

Куприй был зарегистрирован кандидатом в президенты 15 января 2019 года

Дата рождения: 20 августа 1973 года (45 лет)

Партия: беспартийный

Должность: внефракционный народный депутат

Семья: женат, трое детей

Куприй на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Куприй на выборах 2019. Новости

16 июля 2018 года внефракционный народный депутат Виталий Куприй заявил у себя в Facebook о том, что уходит из партии "УКРОП" и будет баллотироваться в президенты Украины. В своей предвыборной программе под названием "Право превыше всех" депутат обещает переписать Конституцию и пересмотреть полномочия президента; провести кадровые чистки в судебной и правоохранительной системах; выиграть войну на Донбассе (путем введения военного положения до "победного конца"); ликвидировать "Нафтогаз"; сократить количество налогов и поднять зарплаты бюджетникам.

внефракционный народный депутат Виталий Куприй заявил у себя в Facebook о том, что уходит из партии "УКРОП" и будет баллотироваться в президенты Украины. В своей предвыборной программе под названием "Право превыше всех" депутат обещает переписать Конституцию и пересмотреть полномочия президента; провести кадровые чистки в судебной и правоохранительной системах; выиграть войну на Донбассе (путем введения военного положения до "победного конца"); ликвидировать "Нафтогаз"; сократить количество налогов и поднять зарплаты бюджетникам. 15 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца Виталия Куприя кандидатом в президенты Украины.

Биография

Виталий Николаевич Куприй родился 20 августа 1973 года в Каменском (Днепропетровская область) в семье работников металлургического комбината.

Имеет несколько образований – учился в Украине и за границей (в Сиднее).

После школы поступил в Днепропетровский госуниверситет на экономический факультет, который окончил в 1995 году (специальность "финансы и кредит").

Помимо этого, Куприй учился на переводчика английского, а в 2003 году окончил магистратуру по правоведению.

В 2002-м будущий политик получил диплом магистра бизнес-администрирования Австралийского университета Маккуори в Сиднее.

С 2016 по 2018 проходил обучение в аспирантуре Института законодательства Верховной рады Украины (специальность - "конституционное право").

Бизнес

С юности начал заниматься бизнесом. В начале 90-х Куприй открывает свое первое дело – предприятие "ОСБЕНД", которое специализировалась на продаже техники, одежды и других потребительских товаров.

В конце 1994-го Виталий Николаевич выбрал новое популярное в то время направление бизнеса – импорт одежды из Турции, а уже через три года – открыл магазин одежды.

После этого Куприй переключился на сферу недвижимости и наружной рекламы.

В своей электронной декларации Куприй указывал, что является владельцем двух квартир и дачи в Украине, а также апартаментов в Ялте и Грузии. Из транспортных средств у нардепа три авто, мотоцикл и яхта. На имя Куприя также зарегистрированы два магазина.

Политическая деятельность

В начале 2000-х Куприй со сферы бизнеса переключился на политику.

В 2004 году он вернулся в Украину после обучения в Австралии и занялся общественной деятельностью. В родном городе возглавил общественную организацию "Всеукраинское объединение юристов "Есть Право!".

В марте 2008-го занял второе место на внеочередных выборах мэра Каменского (тогда – Днепродзержинска). Через два года его избрали депутатом местного горсовета.

В 2012 году на очередных выборах в Верховную раду как самовыдвиженец баллотировался в народные депутаты по своему округу №30. Получил 10,88% голосов и занял 4 место.

Во время Революции Достоинства был дежурным комендантом КГГА, возглавлял юридическую службу.

В апреле 2014-го стал главой Комиссии по борьбе с коррупцией и преступностью в Каменском. Также в тот период был советником председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью. Параллельно консультировал министра экологии по борьбе с коррупцией.

На внеочередных выборах в ВР в 2014 году был избран народным депутатом при поддержке "Блока Петра Порошенко". В парламенте занял пост зампредседателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

После того, как в марте 2015 года, Порошенко снял Коломойского с поста губернатора, Куприй заявил о выходе из БПП. Он обвинил президента в "дестабилизации власти " и с тех пор не прекращал критиковать главу государства.

В 2015-2018 годах — член партии "УКРОП". В июле 2018-го Куприй заявил о выходе из партии.

Скандалы

За время пребывания в политике Куприй не раз становился фигурантом скандальных историй.

В 2012-м власти Каменского судились с ним за неуплату аренды за землю под его магазином. Кроме того, как писали СМИ, политик в течение 9 лет занимался незарегистрированным бизнесом.

В сентябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против Куприя по делу о "незаконном обогащении". По словам детективов, нардеп оформлял депутатские обращения в Генпрокуратуру в интересах члена фракции "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. При этом за каждое подобное обращение Куприй получал по 5000 евро.

Сам депутат отрицал все обвинения в свой адрес и расценивал действия детективов как давление на оппозицию.

27 ноября 2018 года перед голосованием за военное положение в Верховной раде возник скандал с участием Куприя. Во время обращения Порошенко к нардепам, Куприй выкрикивал нецензурные слова и бесцеремонно вставлял реплики в речь президента, чем его сильно разозлил.

Семья

Виталий Куприй женат, воспитывает троих детей - дочь Екатерину, сына Остапа и пасынка Максима.

В сентябре 2016 года с трибуны ВР Куприй заявил, что из-за халатности врачей у него умер новорожденный сын. По его словам, ребенок родился с разорванным пищеводом, а врачи в нарушение всех инструкций 10 часов держали его в роддоме.

В связи с этим нардеп обратился к премьеру Владимиру Гройсману с требованием провести медицинскую реформу.