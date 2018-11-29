Бессмертный: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Роман Бессмертный (пресс-служба)

Главными задачами на посту президента Бессмертный назвал пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства

Дата рождения: 15 ноября 1965 года (52 года)

Партия: беспартийный

Должность: политик, дипломат

Образование: Киевский педагогический институт

Семья: женат, трое дочерей

Бессмертный на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Бессмертный на выборах 2019. Новости

29 мая 2018 года на специально организованной встрече с журналистами, политологами и общественными деятелями Бессмертный объявил об участии в президентских выборах 2019. Главными своими задачами он назвал пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.

Напомним, выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а предвыборная кампания официально стартует уже в конце декабря.

Биография

Роман Петрович Бессмертный родился 15 ноября 1965 года в Киевской области (с. Мотыжин) в семье землеустроителя и медсестры сельской больницы.

В 1990 году закончил факультет истории Киевского пединститута (теперь – им. Н. Драгоманова).

Трудовой путь Роман Петрович начинал учителем истории в сельской школе.

В 1997 году защитил диссертацию и стал кандидатом политических наук.

Политическая деятельность

В 1994 году прошел в Верховную раду II созыва от округа №220 (Киевская область).

Роман Бессмертный – один из авторов главного закона страны - Конституции 1996 года.

Фото: Роман Бессмертный, 1999 год (УНИАН)

Через три года парламентской работы обратил на себя внимание Администрации президента Леонида Кучмы. Пять лет Бессмертный был в парламенте представителем Кучмы – до апреля 2002 года, а после присоединился к команде будущего президента Виктора Ющенко.

Сперва Бессмертный был заместителем избирательного штаба "Нашей Украины" (2002), а затем стал его главой. Во время "Оранжевой революции" был комендантом Майдана (ноябрь-декабрь 2004-го).

4 апреля 2007 года был назначен Виктором Ющенко замглавы Секретариата прeзидента. На этой должности находился два года под руководством Виктора Балоги. В мае 2009-го вместе с Балогой покинул этот пост и вернулся к партийной работе – стал руководителем исполкома "Нашей Украины".

С февраля по ноябрь 2005 занимал должность вице-премьера по вопросам административно-территориальной реформы сначала в уряды Юлии Тимошенко, потом в правительстве Юрия Еханурова.

Фото: председатель совета партии "Наша Украина", вице-премьер Роман Бессмертный, член президиума совета партии, госсекретарь Александр Зинченко и зампред совета партии, секретарь СНБО Петр Порошенко во время учредительного съезда партии "Наша Украина" 5 марта 2005 года (УНИАН)

24 февраля 2010 года, накануне инаугурации Януковича, получил должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Беларуси (занимал до 3 июня 2011). На этом посту запомнился тем, что не приехал на инаугурацию президента Беларуси в знак протеста против разгона оппозиции в день выборов.

В 2015 году по приглашению президента Петра Порошенко Бессмертный присоединился к Минской группе по Донбассу. Участвуя в переговорах, он настаивал на необходимости прекращения огня и освобождения заложников, выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма.

Однако уже через год, в апреле 2016-го, объявил о выходе из контактной группы по Донбассу. Одна из причин – противоречия с украинским президентом.

С марта 2016 по 2017 год - член Аграрной партии Украины.

Скандалы

Оппоненты неоднократно упрекали Бессмертного в работе на Кучму, в частности, во времена известного "кассетного скандала" и дела журналиста Георгия Гонгадзе.

В октябре 2017 года в эфире вечерней программы "Народ против" на телеканале ZIK волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская выступила с резкой критикой инициатив Бессмертного в рамках контактной группы по Донбассу.

Ее возмутили слова Бессмертного о необходимости садиться в Марьинке за стол переговоров с представителями ЛДНР. "Вы отстаиваете национальные интересы и говорите про то, что мы садимся на 4 году войны с террористами за стол переговоров и начинаем в Марьинке с ними про что-то договариваться…что вы курите?", - гневно спросила она.

В ответ Бессмертный заявил, что лишь 46 тысячам из 2,8 млн на Донбассе можно предъявить прямую вину в том, что они воюют против Украины.

Семья

Первая жена Романа Бессмертного - Людмила, учитель истории. От первого брака у Романа Петровича есть дочь Лилия.

Нынешняя супруга - Татьяна Мокриди. Общие дети – дочери-близняшки Елизавета и Анастасия.

Фото: Роман Бессмертный с семьей (facebook.com/roman.bezsmertnyi)