Зеленский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

О своем участии в выборах Зеленский заявил в эфире новогоднего выпуска "Вечернего квартала"

Дата рождения: 25 января 1978 года (40 лет)

Должность: шоумен, лидер студии "Квартал -95"

Образование: Киевский экономический университет

Семья: женат, двое детей

Зеленский на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Зеленский на выборах 2019. Новости

Слухи о том, что Владимир Зеленский будет участвовать в президентской гонке, ходили с осени 2017 года. Официально о своем участии в выборах он заявил за минуту до нового года в эфире праздничного выпуска "Вечернего квартала".

28 октября 2018 года Зеленский впервые публично высказался о своем участии в президентских выборах 2019 на концерте "Вечернего квартала". "Я идти в президенты не хо... тя, посмотрим…", - неоднозначно заявил шоумен.

По данным соцопросов, Зеленский сейчас в тройке лидеров президентских рейтингов.

Биография

Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в семье домохозяйки и преподавателя.

В детстве он учился в гимназии с углубленным изучением английского языка, играл в театральных спектаклях и был гитаристом в школьном ансамбле.

После школы поступил в местный филиал Киевского экономического университета на юридический факультет, но по специальности так и не работал.

Еще в студенчестве Зеленский начал проявлять свои творческие способности. Его заметили и пригласили ставить танцевальные номера в команде КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". Спустя некоторое время Зеленский и сам начал выступать в номерах. Одновременно с Зеленским в команду пришли будущие актеры студии "Квартал-95" Денис Манжосов, Юрий Крапов, Александр Пикалов.

В 1997 году они отделились от "Транзита" и создали свою команду "95-й квартал". Зеленский стал в ней и капитаном, и актером, и автором многих номеров.

С 1998 года "95 квартал" выступает в Высшей лиге КВН, набирая все большую популярность. Однако в 2003 году между "95 кварталом" и компанией АМиК, принадлежащей Александру Маслякову, возник конфликт. Зеленскому предложили остаться в КВН, но без команды - в качестве автора и редактора. Он отказался и покинул КВН.

В конце 2003 года "95 кварталом" заинтересовались украинские телеканалы.

"1+1" предложил "квартальщикам" сделать серию концертов, состоящих из лучших номеров команды. Так команда КВН была преобразована в студию "95 квартал", руководителем и владельцем которой стал Владимир Зеленский.

В 2005 году на экраны вышла передача "Вечерний квартал". Программа быстро стала рейтинговой, а студия Зеленского выпускает новые проекты: "Бойцовский клуб", "Вечерний Киев", "Украина, вставай", пишет сценарии для телепередач ("Песня года", "Полундра"), мюзиклов ("За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино или ночь в музее"), фильмов, корпоративов.

На это время приходится пик популярности Зеленского. Его все чаще приглашают стать участником различных проектов и телешоу.

В 2006 году он принял участие и победил в "Танцах со звездами", где выступал с двукратной чемпионкой мира по бальным танцам Аленой Шоптенко.

В 2010 году Зеленский начал сниматься в телепередаче "Рассмеши комика", а спустя год стал соведущим Филиппа Киркорова в российской версии шоу Х-фактор – "Фактор А".

С 2008 года Зеленский также активно снимался в кино ("Любовь в большим городе", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "8 новых свиданий").

Бизнес

С 2010 года Зеленский стал генпродюсером "Интера" и активно занимался медиабизнесом. Самый его крупный продюсерский проект – "Вечерний квартал".

На втором месте –фильмы и сериалы "Студии квартал 95" ("Сваты", "Служебный роман. Наше время", "Слуга народа").

Помимо ТВ-проектов, в компании есть мультипликационная студия, которая занимается производством анимационных проектов "Квартала", а также делает ряд работ для рекламы.

Еще одно крупное подразделение - "Квартал-Концерт" - одна из крупнейших в Украине компаний, которая занимается организацией концертов топ-звезд украинского шоу-бизнеса.

Политическая деятельность

1 декабря 2017 года в Украине зарегистрировали новую партию "Слуга народа". По данным аналитической системы YouControl, ее руководителем стал Баканов Иван Геннадьевич, который является юристом "Квартал 95" с 2013 года.

Сам Зеленский тогда уверял, что это "пока не политический проект, а юридический нюанс", что нужно было опередить незнакомых ему людей, которые еще летом 2017 года хотели воспользоваться брендом "Квартала" и зарегистрировать такую политическую силу.

31 декабря 2018 года в эфире новогоднего выпуска программы "Вечерний квартал" буквально за минуту до нового года Зеленский объявил о том, что идет на выборы президента Украины 2019.

Скандалы

"Квартальщик" Владимир Зеленский не раз оказывался в центре скандалов.

В сентябре 2016 года волну общественного негодования вызвало выступление Зеленского в Юрмале, в котором он изобразил президента попрошайкой, а Украину сравнил с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".

В 2017 году Зеленский начал работу над новым сезоном сериала "Сваты". Однако тогда популярный ситком оказался под угрозой запрета, после того как СБУ запретила въезд в Украину одному из главных актеров сериала Федору Добронравову. Причиной называлась публичная поддержка актером аннексии Крыма и незаконное посещение полуострова.

29 ноября 2011 года Госкино отменило госрегистрацию и запретило сериал "Сваты".

В ответ Зеленский разместил в Facebook гневное обращение к украинским властям.

Семья

Зеленский женат на Елене Кияшко. Они знакомы со школы, учились в параллельных классах.

Официально пара поженилась в 2003 году, после того как команда "95 квартал" ушла из КВН. Спустя год Зеленский стал отцом дочки Саши. В 2013 году Елена родила сына Кирилла (21 января 2013).