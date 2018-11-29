Ляшко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Ляшко занимает шестое место в президентском рейтинге по состоянию на ноябрь 2018 года

Дата рождения: 3 декабря 1972 года (45 лет)

Партия: "Радикальная партия"

Должность: лидер "Радикальной партии"

Образование: Харьковский педагогический университет им. Г. Сковороды

Семья: женат, есть дочь

Ляшко на выборах 2019. Рейтинги

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Ляшко на выборах 2019. Рейтинги

13 ноября 2018 года . Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то лишь 4,9% украинцев отдали бы свои голоса за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Таким образом он занимает лишь шестое место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы "Рейтинг".

. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то лишь 4,9% украинцев отдали бы свои голоса за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Таким образом он занимает лишь шестое место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы "Рейтинг". 1 ноября 2018 года . За лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко проголосовали бы 5,7% украинцев – это шестое место в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг".

. За лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко проголосовали бы 5,7% украинцев – это шестое место в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". Ляшко не раз делился с журналистами своими президентскими планами, однако официально еще не объявлял, что идет в президенты. Начало избирательной кампании 2019 в этом году выпадает на последний день уходящего года - 31 декабря.

Биография

Олег Валерьевич Ляшко родился 3 декабря 1972 года в Чернигове. С детства воспитывался в детдоме и школах-интернатах, а после - учился в техникуме на тракториста.

В конце 1980-х занялся журналистикой: писал статьи для газеты "Комуністична праця", а также стажировался на "Радио Свобода".

В 1990-1996 годах работал корреспондентом, редактором газет "Молодая гвардия", "Коммерческие вести", "Правда Украины".

Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

С 1996 года занимал должность главного редактора газеты "Политика". В 1999 году издание было закрыто.

В 1998 году закончил Харьковский педуниверситет им. Г. Сковороды и получил диплом юриста.

Фото: редактор оппозиционной газеты "Политика" Олег Ляшко в зале Печерского райсуда Киева, 23 декабря 1999 (УНИАН)

С 2000 по 2006 год – главред газеты "Свобода".

Политическая деятельность

В большой политике Олег Ляшко засветился в 2006 году, когда выдвинул свою кандидатуру на выборах в Верховную раду от Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), а после – прошел в парламент и стал главой подкомитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.

Фото: нардеп от фракции БЮТ Олег Ляшко на пресс-конференции 24 июля 2006 года (УНИАН)

С июля 2009 года - зампредседателя Комитета ВР по вопросам бюджета.

В октябре 2010-го был исключен из БЮТ. По официальной информации - за сотрудничество с правящей коалицией, а по неофициальной – из-за скандального видео с прокурорского допроса, на котором политик рассказывал о сексуальных связях с неким чиновником "Борисом".

В 2011 году возглавил Украинскую радикально-демократическую партию, которая вскоре сменила название на "Радикальная партия Олега Ляшко".

На досрочных выборах президента 2014 Ляшко занял 3 место, набрав в целом по стране 8,3% голосов. Правда, к парламентским выборам его популярность уже упала. На внеочередных выборах в Раду 2014 года "Радикальная партия Олега Ляшко" прошла по спискам, набрав 7,44 % голосов. Тогда радикалы присоединились к коалиции из БПП, "Народного фронта", "Батькивщины" и "Самопомичи".

Фото: Ляшко голосует на выборах президента Украины, 25 мая 2014 года (facebook.com/O.Liashko)

Осенью 2015 года Олег Валерьевич заявил о переходе в оппозицию.

Скандалы

В декабре 1994 года Ляшко был признан виновным по статьям о "хищении в особо крупных размерах; "самовольном присвоении власти или звания должностного лица"; "подделке документов, штампов и печатей…". Получив 6 лет заключения, спустя год его амнистировали, а в 1998-ом судимость была досрочно снята.

Не менее скандальным для политика выдался 2010 год. Тогда в сети было выложено видео (датированное 1994 годом), на котором Олег Валерьевич на допросе рассказывает о том, как имел сексуальную связь с высоким должностным лицом по имени "Борис".

Следователь Олег Матвеев, который вел дело Ляшко, подтвердил подлинность видеозаписи, но отказался уточнить, кто такой "Боря".

В октябре 2017 года Ляшко заинтересовалось НАБУ после того, как нардеп задекларировал покупку дома в Козине под Киевом и выигрыш в 571 тыс грн в лотерее "Фаворит спорт". Депутата даже вызывали на допрос, а Антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство о незаконном обогащении главного "радикала" страны.

Ляшко получил известность и своими резкими высказываниями, а также драками в Верховной раде. Политик не раз инициировал драки в сессионном зале то с Адамом Мартынюком, то с Игорем Еремеевым, то с Сергеем Мельничуком, то с Юрием Бойко.

14 ноября 2016 года в ходе согласительного совета в Верховной раде произошла драка между сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и Олегом Ляшко. Это случилось после того, как Ляшко обвинил Бойко в том, что тот ездит в Москву для получения указаний.

В 2010 году во время прямого эфира на одном из ток-шоу Ляшко подрался с нынешним председателем ВР, а тогда – депутатом от партии "Наша Украина" Андреем Парубием.

Семья

Жена - Росита Александровна Сайранян, агент по недвижимости. Известно, что до знакомства с Ляшко она работала администратором зала игровых автоматов. 2 июня 2018 года Ляшко вступил в официальный брак с Роситой.

Дочь - Владислава Олеговна Ляшко (род. 2002). Однако в е-декларации указана как Горбенко Владислава Витальевна.

Фото: Олег Ляшко с женой и дочкой (facebook.com/OLiashko)

Фото: Олег Ляшко с мамой и женой (facebook.com/OLiashko)