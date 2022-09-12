ВСУ наступают, а РФ мстит Харькову ракетами. Что происходит на восточном фронте

Вооруженные силы Украины продвигаются на восток и берут под контроль все больше населенных пунктов. Российская Федерация из-за бессилия на поле боя пытается атаковать объекты инфраструктуры.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о ситуации на восточном фронте.

Успехи на востоке

Контрнаступление на востоке продолжается стремительными темпами. Только за 11 сентября Силы обороны освободили более 20 населенных пунктов, и сегодня поступают новые сообщения о продвижении украинских войск.

Фото: продвижение на востоке (deepstatemap)

Вместе с тем в Офисе президента уже говорят о том, что фаза прорыва сменилась закреплением позиций.

"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков", - отметил советник Офиса Алексей Арестович.

Харьковская область

Купянск

На днях украинские силы освободили Купянск, а 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко подняла украинский флаг.

Изюм

Вооруженные силы взяли под контроль центр Изюма, над зданием городского совета тоже подняли государственный флаг. Сегодня бойцы Службы безопасности Украины показали фото из освобожденного города.

Борщевая

Украинские защитники вошли в село Борщевая под Харьковом. Военнослужащие одного из батальонов территориальной обороны сообщили, что село полностью освобождено.

Чкаловское

В районе Чугуева 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в поселке Чкаловском.

"И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - прокомментировал очередную победу президент Владимир Зеленский.

Большая Камышеваха

В окрестностях этого села несколько месяцев продолжались позиционные бои. Накануне стало известно, что Большая Камышеваха снова под контролем украинской стороны.

Если говорить в целом, то по состоянию на 12 сентября освобождена почти вся Харьковская область. Отдельные подразделения противника отступили за реку Оскол в сторону Луганской области.

Фото: линия фронта в Харьковской области (bbc.com)

Как рассказал BBC спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, контрнаступление в Харьковской области было детально спланировано, а результаты его имеют стратегическое значение. Успехи объясняются рядом причин - амбициозная задача, проработка всех деталей, обманные маневры, выбор неожиданных мест для прорыва и высокий боевой дух.

По его словам, контрнаступление под Харьковом имеет решающее значение, поскольку фактически лишает россиян возможности продолжать наступление на Славянск и взять в окружение группировку ВСУ на Донбассе.

Луганская область

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уверен, что в ближайшее время начнется освобождение его региона.

"После окончательной деоккупации Лимана (Донецкая область, - ред.) эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут", - объяснил он.

Также он показал фото украинского флага в селе Куземовка Сватовского района. По данным украинской власти, оккупанты массово бегут уже из самого Сватово.

Фото: украинский флаг в селе Куземовка (t.me/serhiy_hayday)

Гайдай также в нескольких словах передал настроения оккупантов в Луганской области. В ожидании украинского прорыва на Сватово, Кременную и Рубежное на выезд из Станицы Луганской образовались многокилометровые очереди.

Донецкая область

Сегодня стало известно, что украинские военные освободили несколько населенных пунктов и зашли в Святогорск. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов, а в сети появилось фото нацгвардейца Виталия Маркива из Святогорска. Кроме того, есть информация о том, что Силы обороны зашли в Лиман.

Фото: украинские военные зашли в Святогорск (t.me/Novostidnua)

Выход на границу с Россией

В пределах Харьковской области силы обороны выходят на границу с Российской Федерацией. В частности, под контролем село Казачья Лопань и Гоптовка - севернее Харькова в сторону российского Белгорода. Сегодня же стало известно об освобождении приграничного села Терновая на северо-восток от областного центра.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов отмечает, что на отдельных участках границу с Россией взяли под контроль. Пограничники продолжают зачищать территорию и закрепляться на новых позициях.

Месть Харькову

Российские власти несколько дней не комментировали успехи ВСУ на Харьковском направлении. И только накануне Министерство обороны РФ опубликовало карты, на которых видно, что оккупанты покинули ранее занимаемые районы в районе Изюма, Балаклеи, Купянска и северо-восточной части региона.

Однако уже вечером 11 сентября из России полетели крылатые ракеты. Под удар попала одна из крупнейших тепловых электроцентралей Украины - харьковская ТЭЦ-5. В результате часть области была обесточена в течение нескольких часов. В общей сложности ракетные удары по объектам критической инфраструктуры накануне оставили без света Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Уже сегодня удары по Харькову повторились. Во второй половине дня противник ударил по Киевскому, Основянскому и Немышлянскому районах. По предварительным данным, пострадали несколько мирных жителей, есть погибший. Метрополитен временно приостанавливал работу.

Удары по Харькову и объектам критической инфраструктуры можно назвать местью за поражение на восточном фронте. Из Москвы уже звучат заявления о том, что цели "специальной военной операции" будут достигнуты в любом случае, а глава Чечни Рамзан Кадыров разразился очередными угрозами. По его словам, в Украину якобы будут отправлены около 10 000 кадыровцев, которые до этого "были в отпуске".

Что на освобожденных территориях

Украинская сторона заявила, что на деоккупированных территориях возобновятся пенсионные выплаты. "Укрпочта" готова доставить деньги жителям освобожденных населенных пунктов в течение следующей недели.

Наряду с оптимистичными поступают и трагические новости. В освобожденном селе Зализничное под Харьковом обнаружили четыре тела со следами пыток. Местные жители сообщили, что их односельчан убили российские военные.

Как стало известно, в Изюме за время оккупации убиты, по меньшей мере, 1 000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры разрушено или существенно повреждено.

В целом украинские органы власти возвращаются в освобожденные населенные пункты, начинает работать Национальная полиция, а другие силовые органы продолжают фильтрацию, чтобы выявить пособников российских оккупационных войск. Фиксируются массовые военные, нарушение международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Ситуация на вечер 12 сентября

Согласно крайней сводке Генерального штаба ВСУ, сегодня на восточном фронте россияне били ракетами по критической инфраструктуре мирных городов. Под удары ракет и РСЗО попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Константиновке, Славянске и Краматорске.

На Донбассе украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Что на Херсонском направлении

Одновременно с харьковским продвигается контрнаступление и в Херсонской области. На данный момент известно об освобождении пяти населенных пунктов: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

По словам спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, под контроль с начала сентябрьского наступления взяты около 500 квадратных километров территории.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров", - отметила она.

Что касается общей площади освобожденных с начала месяца территорий, то замминистра обороны Анна Маляр намекнула, что речь идет о почти 6 000 квадратных километрах.