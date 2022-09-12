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В ОК "Восток" объяснили, почему наступление ВСУ в Харьковской области оказалось успешным

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 19:29
В ОК "Восток" объяснили, почему наступление ВСУ в Харьковской области оказалось успешным Фото: названы причины успеха наступления ВСУ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины добились значительных успехов в наступлении на Харьковском направлении из-за ряда причин. В частности, штурмовые действия были тщательно спланированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера восточной группировки войск Сергея Череватого в комментарии BBC.

По его словам, последние успехи ВСУ объясняются рядом причин, среди которых: амбициозная задача, поставленная командованием, подробная проработка деталей операции, обманные маневры, выбор наиболее неожиданных мест для прорыва вражеской обороны и боевой дух украинских военных.

Череватый подчеркнул, что контрнаступление в Харьковской области имеет решающее значение, поскольку оно не даст россиянам продолжать наступление на Славянск и окружить наших военных на Донбассе.

Также ключевым итогом операции ВСУ является оттеснение россиян от Харькова - важнейшего промышленного центра. Теперь город больше не сможет обстреливать вражеская артиллерия.

Он добавил, что успехи украинских военных должны были сильно повлиять на боевой дух войск РФ.

"Есть планы освободить полностью всю Украину, планомерно готовятся операции. Здесь важный аспект - западная помощь, которую мы быстро осваиваем", - добавил Череватый

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что украинские военные освободили от россиян около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

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