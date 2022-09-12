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В освобожденном Купянске установили флаг Украины (видео)

Новина українською →
Купянск, Понедельник 12 сентября 2022 12:06
В освобожденном Купянске установили флаг Украины (видео) Фото5 в освобожденном Купянске установили флаг Украины (facebook.com/popova.natali)
Автор: Валерия Полищук

10 сентября ВСУ освободили город Купянск в Харьковской области. 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко установила украинский флаг в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 92-ой ОМБр в Facebook.

На видео, снятом с помощью беспилотника, видно, как украинский военный поднимается по вышке и устанавливает украинский флаг.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов объяснил в комментарии РБК-Украина, почему освобождение Купянска так важно.

Какие еще населенные пункты освободили ВСУ на востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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