ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне выпустили 11 крылатых ракет по Украине, часть из них сбили

Новина українською →
Воскресенье 11 сентября 2022 21:49
Россияне выпустили 11 крылатых ракет по Украине, часть из них сбили Фото: россияне выпустили 11 крылатых ракет по Украине, часть из них сбили (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" Facebook.

Подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 ракет класса "воздух - земля" Х-101, и две - типа "Калибр".

Еще две вражеские ракеты уничтожили подразделения Воздушных сил в Полтавской области.

Напомним, сегодня в Днепре и Кременчуге Полтавской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что в Кременчуге было сбито несколько вражеских ракет. Горсовет Павлограда сообщил, что в городе сработала ПВО, но также есть попадание в объект инфраструктуры за городом.

Ранее сообщалось о сбитии российской ракеты в небе над Днепропетровской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Днепропетровская область
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире