Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - заявила она.

В частности, ВСУ деоккупировали Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.

Напомним, российские войска на южном направлении пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

Кроме того, за минувшие сутки на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.

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