Оккупанты за Осколом. ВСУ освободили почти всю Харьковскую область: карта

Фото: ВСУ освободили почти всю Харьковскую область (flickr.com/ministryofdefenceua)

В ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deepstatemap.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Уды, а также города Вовчанск и Изюм (все в Харьковской области). Тем временем на остальных участках фронта продолжаются бои. В Институте изучения войны также подтверждают освобождение Харьковской области по правый берег реки Оскол. Там показали, какую территорию удалось освободить за последние 11 дней. The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH — Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022