Оккупанты за Осколом. ВСУ освободили почти всю Харьковскую область: карта
В ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deepstatemap.
Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Уды, а также города Вовчанск и Изюм (все в Харьковской области).
Тем временем на остальных участках фронта продолжаются бои.
В Институте изучения войны также подтверждают освобождение Харьковской области по правый берег реки Оскол. Там показали, какую территорию удалось освободить за последние 11 дней.
The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH— Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022
Напомним, по данным ISW, украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.
Британская разведка в свою очередь отмечает, что российские силы вторжения вынуждены перейти исключительно к обороне. Успех ВСУ на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.