Оккупанты за Осколом. ВСУ освободили почти всю Харьковскую область: карта

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Уды, а также города Вовчанск и Изюм (все в Харьковской области).

Тем временем на остальных участках фронта продолжаются бои.

В Институте изучения войны также подтверждают освобождение Харьковской области по правый берег реки Оскол. Там показали, какую территорию удалось освободить за последние 11 дней.

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH