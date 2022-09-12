ВСУ на отдельных участках Харьковской области вышли к границе с Россией, - Синегубов

Украинские воины продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона наши защитники вышли к государственной границе с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

По словам Синегубова, враг продолжает покидать свои позиции и бежать вглубь ранее оккупированных территорий, или же сразу в Россию. Например, вчера россияне бежали из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная Купянского района.

Как отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейненко, пограничники в составе Сил продолжают уничтожать врага и укрепляться на освобожденных территориях.

Тем временем пограничники также показали различные находки, которые оставляют русские при бегстве от наших воинов.

Фото: Великий Бурлук та Двуречная (deepstatemap)