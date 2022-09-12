ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пенсии на освобожденных от оккупантов территориях выплатят безотлагательно

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 10:43
Пенсии на освобожденных от оккупантов территориях выплатят безотлагательно Фото: пенсии на освобожденных территориях Харьковской области выплатят безотлагательно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деокупированных населенных пунктов Харьковской области в течение следующей недели. Соответствующее решение принято 10 сентября по результатам заседания Координационного штаба по вопросам деокупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника. На этапе решения находится также вопрос о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карточки. Но они в ближайшее время будут устранены.

"Пенсии получат все", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании штаба обсудили работу органов власти в деоккупированных населенных пунктах, восстановление разрушенной критической инфраструктуры (электро-, газо-, теплоснабжения, связи, ремонта жилого фонда), разминирование территорий, доставку социальных выплат, оказание гуманитарной помощи и т.п.

Напомним, Вооруженные силы Украины за сутки 11 сентября освободили более 20 населенных пунктов.

По данным британской разведки за последнее время ВСУ освободили территорию площадью более 3 тыс. квадратных километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходит от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходит от обороны в наступление