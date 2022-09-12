ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные зашли в Святогорск

Новина українською →
Святогорск, Понедельник 12 сентября 2022 17:28
Украинские военные зашли в Святогорск Фото: украинские военные зашли в Святогорск (t.me/Novostidnua)
Автор: Иван Носальский

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Издание отмечает, что информацию о вхождении ВСУ в Святогорск ему подтвердили источники среди украинских военных.

При этом в соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.

Украинские военные зашли в СвятогорскГорсовет Святогорска (t.me/Novostidnua)

Украинские военные зашли в СвятогорскСвятогорск на карте (скриншот)

Обновлено 17:45

По данным Управления стратегических коммуникаций, украинские пограничники вместе с подразделением ВСУ зачистили позиции россиян возле Святогорска.

Последствия битв ВСУ с россиянами под Святогорском (t.me/AFUStratCom)

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники вошли в село Борщевая Харьковской области.

Также мы писали, что украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма Харьковской области и взяли центр города под свой контроль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Святогорск Война России против Украины
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян