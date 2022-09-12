ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории, - Маляр

Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области. Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.