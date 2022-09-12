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ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории, - Маляр

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 сентября 2022 20:32
ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.

ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории, - МалярКроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.

ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории, - Маляр

Сегодня стало известно, что ВСУ за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.

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