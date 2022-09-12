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Деоккупация близко. Гайдай рассказал, когда начнется освобождение Луганской области

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Луганская область, Понедельник 12 сентября 2022 14:29
Деоккупация близко. Гайдай рассказал, когда начнется освобождение Луганской области Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Деоккупация населенных пунктов Луганской области может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что, возможно, скоро начнется освобождение Луганской области, поэтому местным жителям нужно приготовиться.

"После окончательной деоккупации Лимана - эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут", - объяснил Гайдай.

По его словам, оккупанты пытаются выехать из Луганской области, грабя местное население. При этом российская армия, которая все еще остается в регионе, деморализована. Оккупанты готовятся к поражению, хотят бежать и пьянствуют.

"Там, где партизаны подняли украинские флаги - они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять", - подчеркнул глава ОВА.

Гайдай добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.

Освобождение Лимана

Стоит отметить, что Лиман был захвачен российскими войсками в конце мая. Город находится в Донецкой области, неподалеку от админграницы с Луганской областью.

Вчера мэр Лимана Александр Журавлев в комментариях СМИ отмечал, что бои идут на окраинах города. Также об этом говорил и глава Луганской области. Однако военные пока не подтвердили эту информацию.

Деоккупация близко. Гайдай рассказал, когда начнется освобождение Луганской области

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