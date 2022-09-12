Трамплин для прыжка. Фаза прорыва заменилась закреплением позиций ВСУ, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Операция продолжается - не только на востоке, но и в Херсонской области. Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков", - рассказал он.

По словам Арестовича, командование ВСУ не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма.

"Для наступления нужны условия и ресурсы и они создаются не за один день. Результаты цунами на Востоке блестящи. Одной техники захвачено на то, чтобы полностью обеспечить новую нашу механизированную, а то и танковую бригаду", - добавил он.

При этом, Арестович подчеркивает, что нельзя забывать, что война пока не закончена.

"Война продолжается. Будут ещё наши молниеноснее удары, будет и медленное прогрызание их обороны - там, где она попрочнее. Удары россиян по нашей инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят. Они только приведут к ускорению помощи и - ускорению падения путинского режима, соответственно, - заверил он. - Путинский режим находится в ситуации, именуемой в шахматах цугцванг - при котором любой их ход ведёт к ухудшению его позиции".