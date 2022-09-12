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В Харькове прогремели взрывы

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 16:58
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове перед объявлением воздушной тревоги прогремел взрыв в понедельник, 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и местные СМИ.

В Харькове прогремел взрыв, а через минуту после него была объявлена воздушная тревога.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Пребывайте в укрытиях!", - написал Синегубов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Немышлянскому району.

"Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы. Из-за обстрела оккупантов остановилось метро.

Сейчас известно о одного погибшего и шестерых пострадавших в результате атаки захватчиков.

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