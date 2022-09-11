ВСУ зашли в Борщевую Харьковской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение военных из 249 батальона 127 бригады территориальной обороны.

Украинские военные сообщили, что они вошли в центр Борщевой и освободили ее.

Напомним, украинские бойцы вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим россияне поспешно эвакуировались из поселка.

ВСУ также вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух км от границы с Россией.

В целом наши защитники освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области.

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