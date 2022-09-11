ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ зашли в Борщевую Харьковской области

Новина українською →
Воскресенье 11 сентября 2022 21:14
ВСУ зашли в Борщевую Харьковской области Фото: ВСУ зашли в борщевую Харьковской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники вошли в село Борщевая Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение военных из 249 батальона 127 бригады территориальной обороны.

ВСУ зашли в Борщевую Харьковской области

Украинские военные сообщили, что они вошли в центр Борщевой и освободили ее.

Напомним, украинские бойцы вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим россияне поспешно эвакуировались из поселка.

ВСУ также вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух км от границы с Россией.

В целом наши защитники освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире