ТЭЦ-5 под ударом. Все подробности о последствиях атаки под Харьковом
Вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки пострадала ТЭЦ-5, наблюдаются перебои со светом в ряде областей.
Подробности о последствиях ракетной атаки сообщает РБК-Украина.
Харьковская область
Как сообщил глава ОВА Олег Синєгубов работы по восстановлению света продолжаются.
По его словам, удается постепенно возобновлять электроснабжение в части населенных пунктов Харьковского района.
Профильные службы продолжают производить ремонтные работы.
Харьковоблэнерго просит жителей сохранять спокойствие и набраться терпения.
"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что последствия ударов тяжелые. Зарево пожара видит весь город.
В результате атаки по критической инфраструктуре в Харькове погиб работник предприятия. В Чугуевском районе одного работника госпитализировали с травмой.
Днепропетровская область
Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, к 23:00 в области на 100% восстановлено электроснабжение.
Он поблагодарил работников коммунальных предприятий за оперативную работу.
Всего вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.
Массовые проблемы с электроснабжением наблюдаются в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях
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