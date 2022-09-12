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ТЭЦ-5 под ударом. Все подробности о последствиях атаки под Харьковом

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Харьковская область, Понедельник 12 сентября 2022 00:04
ТЭЦ-5 под ударом. Все подробности о последствиях атаки под Харьковом Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки пострадала ТЭЦ-5, наблюдаются перебои со светом в ряде областей.

Подробности о последствиях ракетной атаки сообщает РБК-Украина.

Харьковская область

Как сообщил глава ОВА Олег Синєгубов работы по восстановлению света продолжаются.

По его словам, удается постепенно возобновлять электроснабжение в части населенных пунктов Харьковского района.

Профильные службы продолжают производить ремонтные работы.

Харьковоблэнерго просит жителей сохранять спокойствие и набраться терпения.

"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что последствия ударов тяжелые. Зарево пожара видит весь город.

В результате атаки по критической инфраструктуре в Харькове погиб работник предприятия. В Чугуевском районе одного работника госпитализировали с травмой.

Днепропетровская область

Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, к 23:00 в области на 100% восстановлено электроснабжение.

Он поблагодарил работников коммунальных предприятий за оперативную работу.

Всего вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Массовые проблемы с электроснабжением наблюдаются в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях

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Харьков ТЭЦ ГСЧС ракетный удар
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