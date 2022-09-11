Дальше – граница с Россией. ВСУ вошли в Гоптовку Харьковской области
Украинские военные вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух километрах от границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 130 батальйон ТрО ВСУ.
"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины. 130 батальон передает привет всему народу Украины", - сообщили военные в опубликованном видео.
Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.
Также РБК-Украина писало о том, что российские военные ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.
Тем временем наши воины освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.
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