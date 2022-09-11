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Украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (видео)

Новина українською →
Большая Камышеваха, Воскресенье 11 сентября 2022 14:36
Украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (видео) Фото: украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники освободили большую Камышеваху в Харьковской области. Бойцы подняли украинский флаг в селе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.

"Буковинцы освободили село Большая Камышеваха на Харьковщине", - говорится в описании под видео.

Указано, что село освободили воины спецподразделения "Альбин" вместе с 93 батальоном Сил территориальной обороны.

Что известно о селе

Большая Камышеваха - это село в Барвенковском районе Харьковской области, население которого составляет 882 человек. Оно является административным центром Великокамышевского сельского совета.

Примечательно, что на карте боев сейчас это село находится в так называемой "серой зоне". Примечательно, что оно находится неподалеку Изюма, всего в 30 минутах езды автотранспортом.

Украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (видео)

Напомним, ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области, где освобождены от россиян уже около 40 населенных пунктов.

Добавим, РБК-Украина ранее расписало, о каких именно деоккупированных населенных пунктах уже говорили на официальном уровне.

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