Військова допомога для ЗСУ та черговий обмін полоненими: новини за 26 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Австралія направить Україні партію бронетранспортерів Bushmaster

Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання українських військових.

Австралійські війська вирушать до Великобританії для навчання українських сил, допомагаючи зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення РФ.

Як заявляв прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, його країна беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента РФ Володимира Путіна.

Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці

Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

Додатково до цього Німеччина передала 2 надводні дрони, 6100 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та боєкомплект 186 000 пострілів до 40-мм гранатометів.

Україна повернула з полону ще 10 військових

У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

Росія та Іран вербують колишніх афганських командос на війну проти України

Росія вербує членів елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану, яких покинули США та західні союзники, коли країна була захоплена Талібаном у 2021 році, для участі у війні проти України.

Джерела видання серед афганських військових та джерел безпеки зазначають, що навчена США легка піхота може змінити ситуацію на полі бою в Україні.

За оцінками Foreign Policy, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося близько 20-30 тисяч добровольців-командос. Після приходу до влади талібів евакуйовали лише кілька сотень старших офіцерів. Так, багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Президент Ізраїлю показав докази застосування іранських дронів в Україні

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.

Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.

Путін теж заговорив про "брудну бомбу", зробивши кілька абсурдних заяв про Україну

Президент РФ Володимир Путін заговорив про "брудну бомбу", за допомогою якої, як стверджують у Кремлі, нібито Україна планує здійснити "провокацію", звинувативши в ній Росію.

Також, за його словами, в Україні нібито "формується" якийсь чорний ринок зброї, "є ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів та високоточної зброї".

Він запевняє, що Україну нібито перетворили на "полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю" і вона "стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет".

ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області

Українські військові встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.

Військові додали, що сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, а завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!

Населений пункт Невське знаходиться на кордоні Луганської та Харківської областей.

Путін використовуватиме зернову угоду для тиску на G20

Президент Росії Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

Як заявив виданню обізнаний про переговори щодо зернової угоди європейський дипломат, Путін має намір особисто взяти участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться у листопаді. Якщо все так і станеться, то це буде перший з початку війни в Україні саміт, який він відвідає разом з західними лідерами.

США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні

Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що істерія з нібито "українською брудною бомбою" стала черговим російським фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

Прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 27 жовтня, в Україні буде тепло, але місцями з дощами та вітром. В Києві також очікуються опади.

"У четвер в Україні - осінь, якщо хто забув і скаржиться то на дощ, то на хмари, то на +12 градусів. Так, ці чудові +12 і навіть +14, і навіть на півдні +17 градусів будуть ще й завтра, 27-го жовтня", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощі завтра також ймовірні.

"Щоправда, місцями, переважно невеликі, часом як мряка чи просто з темно-перламутровою низькою хмарністю. А в західних областях дощів взагалі завтра не буде, а буде мінлива хмарність із сонячними проясненнями", - розповіла Діденко.

Вона також радить не забувати про більш теплі речі, оскільки завтра очікується і відчутний вітер.

"Трохи розганятиме тепло, змушуватиме закутувати шию, поривчастий північно-західний вітер", - додала вона.