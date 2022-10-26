Путін використовуватиме зернову угоду для тиску на G20, - Reuters

Президент Росії Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив виданню обізнаний про переговори щодо зернової угоди європейський дипломат, Путін має намір особисто взяти участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться у листопаді. Якщо все так і станеться, то це буде перший з початку війни в Україні саміт, який він відвідає разом з західними лідерами.

"Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її на більш тривалий термін. Це спосіб для росіян зберегти сильні карти на саміті G20, але пролонгація або довгострокове продовження зернової угоди їм нічого не варте", - зазначив дипломат.

Зрештою, за його словами, Росія продовжить угоду на чотири місяці або навіть на більш тривалий термін.

"Росія доведе її до межі, але вони продовжать її, тому що не захочуть зіткнутися з міжнародним засудженням завершення зернової угоди", - наголосив дипломат.

Він також додав, що на саміті "Великої двадцятки" кожен глава держави захоче бути посередником, який особисто переконав би Путіна продовжити угоду.