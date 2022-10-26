Резніков повідомив, коли Україна отримає далекобійні дрони Switchblade

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить видання Politico.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600", - заявив Резніков.

США пообіцяли допомогти Україні збільшити запас боєприпасів, які барражують та можуть зависати над ціллю до того, як оператор направить їх на удар. Виробник дронів AeroVironment заявив, що цього місяця перша партія з 10 дронів має надійти протягом кількох тижнів.

"Іран продав Росії 2400 безпілотників за останні тижні, тому на цей момент я б сказав, що іранські безпілотники тимчасово виграють цю конкуренцію", - заявив міністр оборони.

Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.