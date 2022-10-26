Резніков повідомив, коли Україна отримає далекобійні дрони Switchblade
Далекобійні дрони Switchblade 600 у кількості 10 штук мають надійти до України протягом кількох тижнів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить видання Politico.
"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600", - заявив Резніков.
США пообіцяли допомогти Україні збільшити запас боєприпасів, які барражують та можуть зависати над ціллю до того, як оператор направить їх на удар. Виробник дронів AeroVironment заявив, що цього місяця перша партія з 10 дронів має надійти протягом кількох тижнів.
"Іран продав Росії 2400 безпілотників за останні тижні, тому на цей момент я б сказав, що іранські безпілотники тимчасово виграють цю конкуренцію", - заявив міністр оборони.
Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.
Нагадаємо, інформація що США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600 з'явилась ще у квітні.
Вже у серпні стало відомо, що армія США готує контракт на поставку далекобійних Switchblade для України.
Місяць тому Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.
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