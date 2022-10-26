Росіяни тримають у заручниках понад 200 жителів Запорізької області

Російські окупанти примусово тримають у заручниках понад 200 жителів Запорізької області. Серед них міський голова Дніпрорудного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха під час брифінгу.

"В заручниках окупантів в Запорізькій області було 540 людей. Із них 208 досі затримані росіянами", - заявив Старух.

При цьому він додав, що російські солдати на окупованих територіях постійно затримують мирних жителів. Окупанти шантажують та вимагають викуп за викрадених. Досі в руках ворога мер міста Дніпрорудне.

Також росіяни перекривають пункти виїзду і забороняють українцям покидати окуповані території. На блок-постах окупантів знаходяться понад тисячу людей, які очікують можливості виїхати.