Президент Ізраїлю показав докази застосування іранських дронів в Україні

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Герцога у Вашингтоні.

Незважаючи на заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.

Це дрон "Шахед-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрону, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами (безпілотник підписаний як Герань-2, - ред.), але навіть шрифт такий самий", - зазначив він.

Герцог зазначив, що наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, у тому числі з розвідувальних джерел, що є у розпорядженні ізраїльської влади, яку він готовий надати.