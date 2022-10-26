Президент Ізраїлю показав докази застосування іранських дронів в Україні
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Герцога у Вашингтоні.
Незважаючи на заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.
Це дрон "Шахед-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрону, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами (безпілотник підписаний як Герань-2, - ред.), але навіть шрифт такий самий", - зазначив він.
Герцог зазначив, що наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, у тому числі з розвідувальних джерел, що є у розпорядженні ізраїльської влади, яку він готовий надати.
"Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби та одночасно роблять інші жахливі речі", - додав лідер Ірану.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США 25 жовтня оприлюднить докази використання росіянами іранських безпілотників у війні на території України.
Шляхом візуального аналізу ізраїльське оборонне відомство встановило, що в Україні є фрагменти БПЛА, ідентичні до розроблених в Ірані.
Як відомо, днями Ізраїль вкотре відмовився надавати озброєння Україні для боротьби проти російської агресії. При цьому країна надаватиме гуманітарну підтримку.
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